La última bola de la tarde hizo que Huracán y Bella Vista tuvieran que repartirse el pozo

Gadolfo la empuja con Herrera vencido y Reynoso sin poder hacer nada en la línea, fue el 1 a 1. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Un final electrizante y lleno de emociones brindaron Huracán y Bella Vista en cancha de San Francisco, en el partido destacado de la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga del Sur.

Los cuatro goles en el complemento y los últimos dos en tiempo de descuento definen perfectamente lo que fue el cierre del 2 a 2 en Villa Italia.

Porque cuando parecía que el Globo se lleva el triunfo de la mano de los experimentados y gracias a su largo y jerarquizado plantel, La Loma creyó hasta el final y Gabino Belleggia estampó la igualdad definitiva tras un lateral y una pelota que nadie pudo sacar del área.

Pero antes de ese alocado festejo del carhuense con el puñado de allegados que acompañó al Gallego (no hubo público visitante) pasó de todo en la fresca tarde del Novoa, en la que Huracán hizo más méritos para llevarse los tres puntos.

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En un primer tiempo con pocas chances, el equipo que conduce Mauro Brunelli fue el que impuso las condiciones.

Se paró con sus líneas adelantadas y obligó siempre a su rival a que jugara incómodo. Lo presionó en la salida y si bien la defensa de Bella Vista estuvo atenta para achicar espacios y no dejar jugar, cuando el Globo perdía la pelota quedaba bien alto para presionar u obligar al albiverde a ser muy fino y certero para saltear jugandolas primeras líneas.

Agustín Seisdedos intenta salir ante la presión de Lucas Martínez y la llegada de Vógel (5).

Munives, que jugó un rato con gorro por un corte, lucha con Mungo.

Así las cosas, Bella Vista quedaba hundido y le costaba progresar, mientras que Huracán, plantado en zona ofensiva merodeaba el área de Francisco Martínez aunque le costaba generar chances claras. Sí insinuaba y jugaba en los metros finales de la cancha, aunque no podía encontrar jugadores en ventaja o poner a sus elementos mas desequilibrantes en situaciones favorables.

Mientras que La Loma quedaba obligado a jugar en largo o bien aprovechar los espacios en alguna contra.

Joaquín Sosa gana en las alturas.

Dauwalder, ¿amaga o despeja?, ante la presión de Gandolfo.

Si bien apenas acumularon un par de situaciones por lado (la de Huracán fue mas clara, con un remate a quemarropa de Seisdedos, que tapó Martínez en el primer palo, tras una buena presión de Cerato), los dos cuidaron la pelota y apostaron al juego asociado y por abajo.

En el complemento el partido fue otro, porque producto del cansancio y en busca de ir por la victoria los dos arriesgaron y hubo menos orden táctico. Pero sobre todo porque llegaron los goles.

En los primeros minutos el Globo avisó con una pirueta de Munives que encontró una buena respuesta de "Trapito" (una de las figuras de la tarde) y un tiro libre de Navarro.

Y a los 20 minutos llegó la apertura del marcador, con un penal convertido por Cerato (otro de los puntos altos del partido) tras una mano de Pablo Mungo, luego de un centro del propio Lautaro desde la derecha.

Martínez para un lado y el remate de Cerato ingresó por el centro, algo volcado a la izquierda.

Aunque con el 1 a 0 en contra, Bella Vista mandó un rápido mensaje, porque apenas unos minutos después tuvo la más clara hasta el momento, con un remate de Rodrigo Gómez ingresando al área, que encontró una gran respuesta de Herrera en el primer palo.

Luego sí hubo algunos minutos de intrascendencia mientras los dos equipos empezaban a acomodarse a un trámite nuevo y a algunos retoques tácticos.

Ya a partir de los 33 minutos el partido se partió y aunque Huracán siguió siendo más protagonista y terminó de convertir en figura a Martínez, el elenco dirigido por Martín Carrillo demostró que con pocas llegadas pudo lastimar y mucho.

Porque después de que "Trapito" le tape un mano a mano claro a Scalco (siempre desequilibrante), en la contra La Loma respondió con el empate de Gandolfo, que aprovechó una defectuosa salida de Herrera (tras una buena jugada de Vógel, que siguió con centro de Gómez de la derecha) y empató el trámite.

Después se repartieron otro golpe por golpe casi idéntico, pero esta vez los arqueros mantuvieron el 1 a 1.

Con el correr de los minutos, Brunelli empezó a meter mano en el banco, movió el medio y el ataque y sobre el final, los experimentados armaron toda la jugada del 2 a 1.

Linares define ante la llegada de Hiess y la salida de Martínez: fue el 2 a 1.

Porque Cerato jugó atrás para Navarro, que centró al segundo palo para que Agudiak (41 años) se la baje a Scalco (36) y Brian se la dio a Linares (43), que llegó por el centro y la empujó al ángulo para volver a poner en ventaja a Huracán, ahora a los 91 minutos.

Todo parecía indicar que el Globo se llevaba la victoria, pero Bella Vista tenía otros planes y otra vez volvió a explotar al máximo el sector derecho de su ataque, para cargar al área y sacar grandes réditos.

Es que desde un lateral hecho por Hiess y al minuto 95, Belleggia exprimió al máximo sus minutos en cancha, aprovechó una serie de rebotes y puso el 2 a 2 final casi sin tiempo por jugar.

Gabino se besa la camiseta tras el 2 a 2 agónico.

*La síntesis

Huracán (2)

Herrera 4



Dauwalder 5

Reynoso 6

F. Aguirre 6

Navarro (c) 5



Zabala 5



Cerato 7

Seisdedos 5

Mayo 5



Scalco 6

Munives 5



DT. Mauro Brunelli



Bella Vista (2)



F. Martínez 8



T. Díaz 5

J. Sosa 5

Mungo 4

Reule 5



Gandolfo 6

Vógel 6

Rosales 5

Bardella 5



R. Gómez 5

L. Martínez (c) 5



DT. Martín Carrillo



PT. no hubo goles.

ST. Goles de Cerato (H), de penal, a los 21m.; Gandolfo (BV), a los 34m., Linares (H), 46m., y Belleggia (BV), a los 50.



Cambios. 60m. Linares y Segovia por Seisdedos y Munives, 75m. Andragnez por Mayo y 82m. Agudiak por Zabala, en Huracán; 80m. Notti y Belleggia por Bardella y L. Martínez, 87m. Hiess por T. Díaz y 92m. Urtizberea por Rosales, en Bella Vista.

Amonestados. Reynoso (15m.), Seisdedos (46m.) y Zabala (72m.), en Huracán.



Árbitro. Marcos Gómez (4).



Cancha. San Francisco (excelente).