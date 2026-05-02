La Libertad Avanza de Bahía Blanca denuncia a una banda de rock por un mensaje "amenazante e intimidatorio" contra Milei

El local partidario con las pintadas sobre la imagen del presidente.

La Libertad Avanza de nuestra ciudad realizó una denuncia penal ante la banda de rock "Chicas Nitro" por un folleto convocando a una presentación del grupo en el que se pedía la cabeza del presidente de la Nación. Además adjudicaron unas pintadas al local como parte de estas "amenazas" según los denunciantes.

La presentación judicial indica que entre el miércoles por la noche y el jueves pasado a la madrugada, se realizaron pintadas sobre la fachada del local del partido situado en calle Zelarrayán al 300 y que colocaron posteriormente un panfleto publicitario de un recital de la banda "Chicas Nitro" en el que se pedía "la cabeza del presidente decapitada y colgada en la Plaza Rivadavia".

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Al considerar que esto eran amenazas graves, los denunciantes hicieron la presentación ante la Justicia bahiense quienes tomaron la misma.

El presidente del bloque en el Concejo Deliberante, Felipe Ferrandez publicó en redes sociales lo sucedido e indicó: "Lo que pasó hoy en el local de La Libertad Avanza en Bahía Blanca es intolerable: amenazas de muerte contra el Presidente Javier Milei.

"Los que no creen en la libertad intentan imponer el miedo. No van a poder. Acá seguiremos defendiendo al Presidente. Ya hicimos la denuncia policial. Como Presidente del Bloque de LLA, espero una investigación a la altura de la gravedad del hecho".

En tanto, de parte la banda musical, no realizaron ningún descargo sobre la situación, solamente que habían cancelado la fecha de este 2 de mayo y que devolverían el dinero de las entradas anticipadas.

La denuncia radicada en nuestra ciudad, indica que no hay identificación de las personas que realizaron los actos, ni del hombre que puso el cartel en la puerta. Además, indican que no hay imágenes de cámaras, ni testigos de los hechos.