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Básquetbol.

Facundo Campazzo dio show en los cuartos de final de la Euroliga

Real Madrid se puso 2-0 al superar a Hapoel Tel Aviv por 102-75.

El base cordobés derrochó oficio en los primeros dos partidos de cuartos. Foto: @EurohoopsES

En la continuidad de los playoffs de cuartos de final de la Euroliga de básquetbol, ayer Real Madrid volvió a ganarle a Hapoel Tel Aviv para quedar 2-0 en la serie que se disputa al mejor de cinco enfrentamientos.

El conjunto merengue se impuso 102 a 75 con una actuación soberbia del base Facundo Campazzo, quien fue el Jugador Más Valioso de este encuentro.

El cordobés totalizó 23 puntos (5-5 en dobles, 4-7 en triples y 1-1 en libres), 3 rebotes, 6 asistencias y 2 recuperos (una pérdida) en 25m28s, para una valoración de 30.

Su compañero, el santiagueño Gabriel Deck, aportó 6 puntos, un rebote y 2 asistencias en 18m12s.

Real Madrid había ganado el primero por 86-82, también con Campazzo como máximo goleador con 21 puntos.

El tercero se jugará el próximo martes en el estadio Arena Botevgrad, de la ciudad del mismo nombre en Bulgaria, a las 13 (hora de nuestro país).

En las otras series, Olympiacos 2-AS Mónaco 0, Fenerbahce 2-Zalgiris Kaunas 0 y Panathinaikos (2)-Valencia Basket (0).

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