La bronca de Franco Colapinto luego de su incidente con Verstappen

El momento del toque del Red Bull de Verstappen contra el Alpine de "Colapa". Foto: captura de pantalla

Franco Colapinto terminó 10º en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 y firmó un buen resultado en el comienzo de este fin de semana.

El piloto argentino vivió una intensa largada donde peleó la posición con Max Verstappen y Lewis Hamilton, pero terminó perdiendo una ubicación. Por eso, no dudó en expresar su bronca por esa situación.

“Me condicionó (el toque con Verstappen), porque me hizo perder dos puestos y después, con el aire sucio en una pista tan caliente, yendo dos segundos detrás de Pierre (Gasly), se calientan mucho más las gomas. Una pena, creo que sin ese toque podría haber sumado, pero bueno, después yendo atrás es un poco más complicado”, aseguró de arranque con notable fastidio.

Además, apuntó a algunos inconvenientes que tuvo en su auto a la hora de manejar.

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“Igualmente patinando mucho atrás con muy poco grip, sobrecalentando mucho las gomas traseras con el alerón ese viejo, creo que me afecta un poco no tener los puntos de carga porque voy patinando más y, al ser una pista que es tan limitante en la parte de atrás, con tanta degradación trasera, el tener menos dos por atrás es lo que más me afecta”.

A pesar de esta situación, Colapinto se mostró satisfecho con lo hecho en la clasificación que lo llevó a estar entre los primeros puestos de la grilla.

“Obviamente, ayer fue una buena qualy con esos puntos de carga menos que tengo, pero en la carrera capaz se nota hasta un poquito más por el sobrecalentamiento”.

Se viene la qually

Este sábado a las 17 se llevará a cabo la clasificación para la carrera de mañana, cuya largada está prevista para las 17 en el Miami International Autodrome.

Se puede ver por Fox Sports, Disney+ (a través de ESPN) y F1 TV.