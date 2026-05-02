Adelantaron tareas de recambio de cañerías en el barrio Universitario

ABSA informó que este sábado comenzaron trabajos de reparación en la intersección de Paraguay y Mitre, en el barrio Universitario.

Según indicó la empresa, las tareas estaban previstas originalmente para el lunes, pero fueron adelantadas y comenzaron durante la mañana de hoy con la apertura de la bocacalle para realizar el recambio de un tramo de cañería que genera inconvenientes en el sector.

Desde la prestataria recordaron además que, ante dificultades en el servicio, los usuarios pueden comunicarse a través de la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o mediante sus redes sociales oficiales en Facebook y Telegram.