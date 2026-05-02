Intentaron robar una moto, fueron retenidos por vecinos y terminaron aprehendidos

Dos hombres fueron aprehendidos esta madrugada en Punta Alta, acusados de intentar sustraer una motocicleta estacionada en la vía pública, informaron fuentes oficiales.

El procedimiento fue realizado por personal policial, luego de que vecinos y el damnificado retuvieran a los sospechosos tras sorprenderlos cuando intentaban llevarse una Honda GLH 150 cc, propiedad de un joven de 24 años.

El hecho ocurrió en el sector del barrio Gericke, en la intersección de Humberto y Quintana. Según se indicó, los acusados desistieron de concretar el robo al advertir que habían sido descubiertos y fueron demorados en el lugar hasta el arribo de los efectivos.

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Los aprehendidos fueron identificados como Juan Manuel Gaddi, de 29 años, y David Augusto Campos Orozco, de 26.

Fuentes oficiales señalaron además que Gaddi presentaba lesiones leves, presuntamente ocasionadas por vecinos al momento de la retención.

Durante una requisa de urgencia, los policías hallaron entre las prendas de Gaddi un envoltorio con una sustancia compatible con marihuana, con un peso de 6,1 gramos, por lo que también se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

Por otra parte, al cursar los datos de ambos hombres en el sistema informático policial, se determinó que registraban múltiples pedidos de captura y paraderos activos requeridos por distintos organismos judiciales del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La causa quedó a cargo de la UFIJ Nº 15 y la UFIJ Nº 19. Los acusados fueron trasladados a la dependencia policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes.