Jóvenes rosaleños destacados en el área de Deportes

Por Natalia Miguel

La joven deportista puntaltense Manón Torre Goñi fue designada como embajadora de HYROX en Argentina.

Con 29 años fue seleccionada para representar y promover a nivel nacional e internacional una disciplina de alto rendimiento y crecimiento global.

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Ello conlleva la alta responsabilidad de difundir esta disciplina, acompañar a nuevos atletas y posicionar a la Argentina en el circuito internacional de competencias que combinan running con estaciones de trabajo funcional.

La trayectoria de la atleta, caracterizada por sus grandes logros, ha sido el pilar fundamental para este reconocimiento, demostrando que la constancia y el profesionalismo rinden frutos de excelencia.

El HYROX es una disciplina que estandariza sus competencias a nivel mundial, (8 kilómetros de carrera y 8 workouts funcionales), permite que los atletas locales midan su rendimiento en una escala global, elevando el nivel de competitividad del deporte regional;

La participación confirmada de Manón en competencias de relevancia elevan la calidad del deporte rosaleño:

* Hybrid Race Argentina junio/25’ categoría mujer individual amateur, resultando ganadora.

* Hybrid Race Argentina septiembre/25’ categoría mujer individual Pro, resultando ganadora.

* Participación SouthFit Challenge noviembre/25’

* Participación Argentina ThrowDown diciembre/25’.

Este año la deportista compitió en HYROX São Paulo en Brasil, donde obtuvo el primer lugar y la clasificación al Mundial de HYROX en Estocolmo.

También estará presente en junio, en la primera vez que HYROX se realizará en Argentina, marcando un hito para el desarrollo del deporte en el país;

El Concejo Deliberante de Coronel Rosales reconoció a los deportistas locales que promueven e incentivan la participación, la promoción de valores, visibilizan y ponen en valor el proceso de entrenamiento y disciplina.

Por tal motivo, entregó el decreto de beneplácito por la designación de la puntaltense como embajadora de HYROX en Argentina a Manón Torre Goñi.

Lanzamiento de martillo

En tanto el cuerpo colegiado rosaleño declaró de Interés Legislativo la participación del atleta puntaltense Emanuel “Manu” Quevin en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud – Panamá 2026, en reconocimiento a su destacada trayectoria, su convocatoria oficial al equipo nacional de atletismo y su significativo aporte al deporte local.

Es integrante de la entidad Atletas Unidos Punta Alta (AUPA) y transitó un camino de esfuerzo, perseverancia y constancia, alcanzó un nivel de excelencia que lo posiciona hoy entre los mejores del país en su especialidad, el lanzamiento de martillo.

Resulta especialmente destacable que, hace apenas un año, Quevin no contaba con club, y que el acompañamiento institucional de Atletas Unidos Punta Alta fue fundamental para potenciar su rendimiento, sumado al trabajo profesional de su entrenador, Julio Piñeiro, cuyo compromiso ha sido determinante en este proceso de crecimiento.

La historia de “Manu” refleja el valor del deporte como herramienta de transformación social, formación humana y desarrollo comunitario, inspirando a otros jóvenes a perseguir sus objetivos con dedicación y disciplina.

Su trayectoria deportiva evidencia una progresión sobresaliente desde 2021, destacándose medallas de oro en instancias provinciales y nacionales, un récord histórico en el Nacional U14, su consolidación en categorías superiores con implementos de mayor peso, y su reciente ubicación en el 7.º puesto del ranking sudamericano de lanzadores de martillo.

Su presente competitivo incluye participación en torneos federativos nacionales, compromisos internacionales, y un cronograma anual que lo posiciona en el alto rendimiento, incluyendo sudamericanos, provinciales, nacionales y los mencionados Juegos Odesur.

Su preparación demanda exigencias económicas y logísticas relevantes, tales como viajes periódicos a la ciudad de Azul para entrenar bajo la dirección de un entrenador de elite, horas semanales en gimnasio privado, adquisición de elementos deportivos específicos, y participación en competencias a lo largo del país.

Conforme a la Ordenanza Municipal Nº 4359 sobre el Régimen de Honores y Distinciones, resulta plenamente procedente que el Honorable Cuerpo emita una Declaración de Interés Legislativo respecto de la participación de Emanuel Quevin en un evento deportivo internacional, ya que en el Artículo 17 incisos a y c disponen que serán elegibles aquellas actividades que aporten un beneficio comunitario y que incluyen encuentros de nivel nacional o internacional, generando repercusión y prestigio para la comunidad.

En virtud de ello, la participación de un atleta local en los Juegos Suramericanos de la Juventud satisface plenamente los requisitos establecidos por la Ordenanza y justifica oportunamente este reconocimiento institucional. Allí finalizó en el sexto puesto de la competencia y logró su mejor marca personal con una distancia de 62,62 metros.