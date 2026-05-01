Cuándo es la inscripción al nuevo curso gratuito de Manipulación de Alimentos

El Municipio de Coronel Rosales informó que la semana entrante abrirá la inscripción para los cursos gratuitos de Manipulación de Alimentos ofrecidos desde la comuna.

Será el próximo martes 5 de mayo, a las 13, a través de la página web del Municipio mcr.gob.ar. Los cupos son limitados.

Señalaron que la capacitación aborda conceptos básicos de higiene en la producción, traslado, elaboración, empaque, depósito, conservación y expendio de alimentos.

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La modalidad es autoasistida en la primera etapa y el examen final es presencial, con fecha y hora a definir.

Se emiten carnets digitales oficialmente como Entidad Capacitadora Nº 9 reconocida por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA).

Las consultas se pueden hacer a través de rosalescursoalimentos@gmail.com.