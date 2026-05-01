Cómo es la liga india profesional en la que fichó Santiago Álvarez Fourcade

El bahiense debutará en la liga profesional india. Fotos: Archivo La Nueva.

El bahiense Santiago Álvarez Fourcade, capitán de Los Pumas 7s, fue elegido por Chennai Bulls, una de las franquicias que tendrá la segunda edición de la Rugby Premier League.

Se trata de una competencia profesional de seven de la India, avalada por World Rugby y por la Seven Series, en la que los equipos eligen en un draft los jugadores disponibles que participan con sus países en el circuito internacional de selecciones.

Se jugará del 16 al 28 de junio en la ciudad de Hyredabad, India, en el estadio Gachibowli.

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En este caso, Álvarez Fourcade fue elegido ayer en la tercera ronda del draft por la franquicia campeona de la edición 2025, que contó en aquella oportunidad con el también argentino Joaquín Pellandini. Mismo equipo para el que fue seleccionado este año el argentino nacionalizado español Tobías Sainz Trapaga, integrante de Los Leones 7s en el Seven Series.

La liga india contará también con otros jugadores sudamericanos repartidos en los demás equipos: Delhi Redz, Hyderabad Heroes, Mumbai Dreamers, Kalinga Black Tigers y Bengaluru Bravehearts

Por ejemplo, Luciano González jugará en Delhi Redz, mientras que Santino Zangara se desempeñará en Mumbai Dreamers. Por su parte, los uruguayos Diego Ardao y Dante Soto estarán en Hyderabad Heroes.

También habrá un campeonato femenino para el que fueron elegidas las argentinas Cristal Escalante (por Mumbai Dreamers) y Sofía González (Kolkata Banga Tigers).

Hay que decir que esta actividad profesional se jugará una vez finalizado el Seven Series, al que le restan dos etapas de la fase final: Valladolid (del 29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).