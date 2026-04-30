Se confirmó el seleccionado argentino de atletismo para el Iberoamericano de Lima

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

La Confederación Argentina de Atletismo comunicó el equipo que representará al país en el Campeonato Iberoamericano de mayores Lima 2026.

La actividad se llevará a cabo en el estadio atlético de la Videna del 29 al 31 de mayo.

La CADA destacó que "atento a las actuales dificultades económicas para la participación en las competencias internacionales, se ha procedido a una designación acotada de veintinueve atletas y seis oficiales".

Entre ellos se destacan los olímpicos Joaquín Gómez (martillo), Elián Larregina (400), Juan Manuel Cano (marcha) y Belén Casetta (3000 con obstáculos).

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La delegación partirá a Perú el miércoles 27 a excepción de Guillermina Cossio, quien está radicada en España y viajará directamente desde Barcelona.

Selección Nacional

Varones

Joaquín Gómez (martillo)

Elián Larregina (400, 4x400 y 4x400 m)

Diego Lacamoire (1500)

Bruno de Genaro (400 c/v y 4x400)

Juan Ignacio Ciampitti (4x100 y 200)

Tomás Villegas (4x100, 4x100 m y 100)

Lucas Villegas (4x100, 4x100m y 100)

Daniel Londero (4x100)

Agustín Pinti (4x400, 4x400m y 4x100)

Francisco Ferrecio (110 c/v)

Esteban Vouilloz (martillo)

Manuel Robles (4x400 y 4x400m)

Santiago Barberia (alto)

Martín Saavedra (largo)

Manuel Rojas Landaburu (1500)

Juan Manuel Cano (10000 marcha)

Franco Peidón (800)

Nazareno Melgarejo (triple)

Renzo Cremaschi (110v)

Damas

Micaela Levaggi (1500, 5000)

Belén Casetta (3000 c/o)

Nélida Peñaflor (10000)

Florencia Lamboglia (4x100m, 4x400m, 400)

Noelia Martínez (4x100, 4x400 m)

Milagros D´Amico (4x100, 4x100 m)

Giuliana Baigorria (martillo)

Carolina Scarponi (garrocha)

Guillermina Cossio (4x100 y 4x100 m)

Victoria Olives (800)

Cuerpo técnico

Manuel Méndez (presidente de delegación)

Carlos Visentini (jefe técnico y entrenador de saltos)

Daniel Diaz (entrenador de velocidad, vallas y relevos)

Leonardo Malgor (entrenador de medio fondo, fondo y marcha)

Daniel Gómez (entrenador de lanzamientos)

Laura Tallano (psicóloga y oficial de salvaguarda)