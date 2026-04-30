Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Deportes.

Se confirmó el seleccionado argentino de atletismo para el Iberoamericano de Lima

El certamen se llevará a cabo entre el 29 y el 31 del corriente, con 29 deportistas en la delegación nacional.

Participará la tres veces olímpica Belén Casetta. Fotos: CADA

La Confederación Argentina de Atletismo comunicó el equipo que representará al país en el Campeonato Iberoamericano de mayores Lima 2026.

La actividad se llevará a cabo en el estadio atlético de la Videna del 29 al 31 de mayo.

Noticias Relacionadas

La CADA destacó que "atento a las actuales dificultades económicas para la participación en las competencias internacionales, se ha procedido a una designación acotada de veintinueve atletas y seis oficiales".

Entre ellos se destacan los olímpicos Joaquín Gómez (martillo), Elián Larregina (400), Juan Manuel Cano (marcha) y Belén Casetta (3000 con obstáculos).

La delegación partirá a Perú el miércoles 27 a excepción de Guillermina Cossio, quien está radicada en España y viajará directamente desde Barcelona.

Selección Nacional

Varones
Joaquín Gómez (martillo)
Elián Larregina (400, 4x400 y 4x400 m)
Diego Lacamoire (1500)
Bruno de Genaro (400 c/v y 4x400)
Juan Ignacio Ciampitti (4x100 y 200)
Tomás Villegas (4x100, 4x100 m y 100)
Lucas Villegas (4x100, 4x100m y 100)
Daniel Londero (4x100)
Agustín Pinti (4x400, 4x400m y 4x100)
Francisco Ferrecio (110 c/v)
Esteban Vouilloz (martillo)
Manuel Robles (4x400 y 4x400m)
Santiago Barberia (alto)
Martín Saavedra (largo)
Manuel Rojas Landaburu (1500)
Juan Manuel Cano (10000 marcha)
Franco Peidón (800)
Nazareno Melgarejo (triple)
Renzo Cremaschi (110v)

Damas
Micaela Levaggi (1500, 5000)
Belén Casetta (3000 c/o)
Nélida Peñaflor (10000)
Florencia Lamboglia (4x100m, 4x400m, 400)
Noelia Martínez (4x100, 4x400 m)
Milagros D´Amico (4x100, 4x100 m)
Giuliana Baigorria (martillo)
Carolina Scarponi (garrocha)
Guillermina Cossio (4x100 y 4x100 m)
Victoria Olives (800) 

Cuerpo técnico
Manuel Méndez (presidente de delegación)
Carlos Visentini (jefe técnico y entrenador de saltos)
Daniel Diaz (entrenador de velocidad, vallas y relevos)
Leonardo Malgor (entrenador de medio fondo, fondo y marcha)
Daniel Gómez (entrenador de lanzamientos)
Laura Tallano (psicóloga y oficial de salvaguarda)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Punta Alta.
Fútbol.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE