A seis meses de un hito: África se prepara para recibir su primer evento olímpico

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre; es decir, en exactamente seis meses.

Reunirán a unos 2700 jóvenes atletas de hasta 17 años en tres zonas anfitrionas: Dakar, Diamniadio y Saly. Y se tratará, ni más ni menos, del primer evento del ciclo olímpico en celebrarse en tierras africanas.

En ese sentido, esta semana los Comités Olímpicos Nacionales (CON) recibieron información detallada mediante presentaciones y sesiones de trabajo interactivas sobre áreas operativas clave, como logística, alojamiento, deporte, servicios médicos y alimentación.

El programa también incluyó visitas a las sedes de competición en Dakar y Diamniadio, así como a la Villa Olímpica de la Juventud, lo que permitió a las delegaciones conocer de cerca el entorno donde sus atletas competirán y se alojarán.

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Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 representan un catalizador para una transformación deportiva, social, cultural, educativa y económica que generará nuevas esperanzas, oportunidades y confianza para los jóvenes.

Dakar 2026 nace del deseo de llevar los Juegos Olímpicos de la Juventud a todas partes del mundo y situarlos en el centro de la transformación de África. La cultura y la práctica deportiva de Senegal tienen profundas raíces históricas y están arraigadas en su población, especialmente en la juventud. Aspira a ser sinónimo de simbiosis, intercambio, alegría y orgullo, pero también de humildad para los jóvenes de todo el mundo, en África y en Senegal. El deporte debe ser una celebración, una forma de convivencia, un factor de paz, acercamiento y cohesión social.

Originalmente, la cuarta edición de los Juegos Olímpicos en su versión juvenil debían ir en 2022, luego de la celebrada cuatro años antes en Buenos Aires.

No obstante, la pandemia y sus consecuencias obligaron al Comité Olímpico Internacional a posponer su realización hasta 2026.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Ciudad de Guatemala o Ciudad de Panamá)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)