Coudet valoró el triunfo de River en Brasil: “Seguimos sumando de a tres, es una sana costumbre”

El entrenador de River, Eduardo Coudet, se mostró conforme tras el triunfo de su equipo ante RB Bragantino en Brasil, por la Copa Sudamericana, y remarcó que la victoria era fundamental para seguir fortaleciendo al plantel en medio de una agenda exigente.

“Estoy contento por el triunfo de hoy. Hay cosas por mejorar, pero ganar era clave”, sostuvo el director técnico en conferencia de prensa, luego de la victoria del Millonario como visitante.

Coudet también hizo hincapié en el crecimiento de los futbolistas más jóvenes del plantel y marcó la diferencia entre la competencia local y el plano internacional: “Resalto a los chicos jóvenes. No es lo mismo jugar a nivel internacional que a nivel local. Irán creciendo como va creciendo el equipo”.

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En esa línea, el entrenador reconoció que River todavía puede elevar su rendimiento, aunque valoró la capacidad de adaptación del grupo: “Podemos mejorar, podemos jugar mejor, pero también nos adaptamos a lo que nos presenta el calendario y seguimos sumando de a tres, que es una sana costumbre”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Además, Coudet se refirió a sus declaraciones públicas y aseguró que intenta manejarse con claridad, más allá de la repercusión posterior: “Intento hablar siempre con naturalidad. Lógicamente se pondrán los títulos que quieran, pero tenemos que mejorar y crecer”.

Por último, el técnico remarcó el desgaste que atraviesa el plantel por la seguidilla de partidos, pero dejó una frase contundente sobre la exigencia de River: “No es fácil lo que vienen haciendo los jugadores. Estamos jugando muy seguido. Todos los partidos somos competitivos, pero no sirve solo eso: hay que ganar”. (NA).