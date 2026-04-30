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Allanan una vivienda en Noroeste y detienen a un hombre por venta de drogas

El operativo se desarrolló en Patricios al 2.300.

Un hombre fue detenido esta tarde en el barrio Noroeste, acusado de comercializar estupefacientes.

El operativo fue realizado por orden del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en Patricios al 2.300 de nuestra ciudad.

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En ese lugar se hallaba Fernando Gómez, de 34 años, a quien se le revocó la prisión domiciliaria y se procedió a su detención.

Además, se secuestró un equipo de monitoreo.

La causa está caratulada como comercialización y tenencia de estupefacientes.

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