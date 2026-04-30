Allanan una vivienda en Noroeste y detienen a un hombre por venta de drogas

Un hombre fue detenido esta tarde en el barrio Noroeste, acusado de comercializar estupefacientes.

El operativo fue realizado por orden del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en Patricios al 2.300 de nuestra ciudad.

En ese lugar se hallaba Fernando Gómez, de 34 años, a quien se le revocó la prisión domiciliaria y se procedió a su detención.

Además, se secuestró un equipo de monitoreo.

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La causa está caratulada como comercialización y tenencia de estupefacientes.