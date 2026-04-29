Encuentran en un desarmadero el auto robado a un policía

En el marco de varias inspecciones en talleres, lubricentros y desarmaderos, personal policial recuperó un automóvil que había sido robado el año pasado.

Este miércoles, efectivos de la Delegación de Prevención Ecologica y Sustancias Peligrosas Bahía Blanca, hallaron un Renault 19 que había sido sustraído el año pasado a un efectivo policial de esta ciudad.

El auto tenía un pedido de secuestro activo a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 7.

El vehículo se encontraba en un desarmadero ubicado en cercanías de las intersecciones de la ruta nacional 3 Sur y el camino Sesquicentenario.