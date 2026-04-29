Shopping: Montiel sigue detenido pero aguarda por su excarcelación

Los abogados de Claudio Montiel, el gremialista de la Asociación Empleados de Comercio que está detenido por los incidentes del Viernes Santo en el Shopping pidieron su excarcelación extraordinaria y ahora debe resolver la Justicia.

El planteo fue formulado hoy en los despachos de la avenida Colón 46, donde funciona el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del juez Alberto Antonio Manzi, quien tiene un plazo legal de 5 días para definir, aunque podría hacerlo antes de ese término.

En la audiencia estuvo presente el propio Montiel y, una vez finalizada, volvió a los calabozos de la comisaría Primera, donde está alojado desde el martes 14 de este mes.

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El planteo de la defensa es que se le otorgue una excarcelación extraordinaria bajo juramento, porque no hay ningún indicio para suponer que el imputado pueda profugarse o entorpecer la investigación.

"El tiempo de la resolución depende de cómo se van respondiendo, punto por punto, lo que planteó tanto la defensa como la fiscalía", explicó una fuente judicial.

Montiel, quien negó los cargos al declarar días atrás ante la fiscal Marina Lara, afronta una pena en expectativa alta.

Para la acusación sería autor penalmente responsable de los delitos de privación de la libertad agravada, coacción agravada, violación de domicilio y daño reiterado (cuatro hechos).