Increíble: un futbolista convirtió un gol y lo festejó promocionando su segundo trabajo

El momento en que Tomasz Skublak sacó de entre su media una tarjeta de promoción laboral. Foto: NA

El delantero canadiense Tomasz Skublak protagonizó uno de los festejos más curiosos del año en el fútbol internacional, luego de convertir para Inter Toronto en la goleada por 4-1 ante Atlético Ottawa, por la Canadian Premier League.

A los 50 minutos, Skublak abrió el marcador con una buena definición cruzada y, lejos de celebrar de manera tradicional, se acercó a una cámara, bajó una de sus medias y sacó una tarjeta personal de agente inmobiliario, su segundo trabajo fuera del fútbol. Luego hizo el gesto de “llámenme”, en una escena que rápidamente se volvió viral.

El atacante, de 28 años, trabaja como futbolista profesional de tiempo completo, pero también se desempeña como realtor en Ontario, por lo que aprovechó la exposición del partido para promocionar su actividad comercial. En su explicación tras el encuentro, dijo que gasta dinero en marketing para su negocio y vio la oportunidad de conseguir “publicidad gratis” durante la transmisión.

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La noche, además, fue redonda para Skublak: cinco minutos después de su particular festejo, volvió a marcar y encaminó el triunfo de Inter Toronto, que completó la goleada con un gol en contra de Loïc Cloutier y otro tanto de Julian Altobelli. El descuento de Atlético Ottawa llegó recién a los 84 minutos por intermedio de Wesley Timoteo.