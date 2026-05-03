Messi y su familia revolucionaron el paddock de la Fórmula 1 en Miami para ver la carrera de Colapinto

El astro argentino Lionel Messi revolucionó este domingo el paddock del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde estará presente para seguir la carrera principal que tendrá como protagonista a Franco Colapinto.

El capitán de la Selección argentina llegó al Autódromo Internacional de Miami junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, en una jornada especial para el deporte argentino por la presencia del piloto de Alpine en la máxima categoría.

La visita de Messi se da apenas unos días después del encuentro que mantuvo con Colapinto en el predio de entrenamiento del Inter Miami, donde también estuvo Rodrigo De Paul. Allí, el piloto argentino cumplió uno de sus grandes deseos y se fotografió con el campeón del mundo.

Colapinto afrontará la carrera principal con buenas expectativas, ya que largará desde la octava posición con su Alpine, en una fecha que puede verse afectada por el clima y que fue reprogramada por la amenaza de tormentas eléctricas en Miami.

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La presencia de Messi le agregó un condimento especial a una competencia que ya tenía fuerte atención en la Argentina por el rendimiento de Colapinto, quien buscará meterse en zona de puntos y cerrar un fin de semana de alto impacto en Estados Unidos.