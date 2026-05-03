Así está Miami: tormentas eléctricas y mucha lluvia en la previa de la F1, a la espera de Colapinto

A poco menos de cuatro horas para el comienzo de la carrera, las tormentas eléctricas comenzaron en Miami y la gente que ya se encontraba en partes del circuito fue llamada a tomar lugar seguro.

La carrera está prevista para lass 14 de nuestro país, en la que Franco Colapinto tiene su mejor posición desde que participa en la F1: el octavo lugar.

En el trazado de 5.412 el argentino buscará escalar para volver a sumar como lo hizo en China, y sostenerse junto a su compañero Pierre Gasly en el Top10, consolidando el buen fin de semana que está desarrollando la escuadra de Enstone en el circuito urbano.

Colapinto había finalizado noveno junto con Isack Hadjar, quien no cumplió con la dimensión de la tabla del suelo en su Racing Bulls, ya que contaba con dos milímetros más a comparación del reglamento de la FIA.

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En consecuencia, tendrá que largar desde el último cajón y el argentino tendrá a la par de su compañero, Pierre Gasly.