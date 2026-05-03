Inauguran en Bahía una fábrica modelo, abren y cierran comercios y avanza un hotel muy especial

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo?

--Todo bien, José Luis, disfrutando de este feriado largo, aunque, como dice un veterano colega, el periodismo no tiene feriados ni horarios.

--Así me gusta, entonces seguro trajiste varios temas para compartir.

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--Nunca me quedo callado, deberías saberlo. Pedite los primeros cortados y arranquemos.

--Dale, yo creo que uno de los temas de la semana que pasó, al menos a nivel nacional, fue la presencia de Adorni en Diputados.

--Así es, pero más que un informe, en el Congreso hubo escena: Adorni llegó con más de dos mil preguntas contestadas en papel, pero con una sola idea en voz alta: resistir.

--Fijate que fueron siete horas de exposición, defensiva cerrada y una frase repetida como mantra: no cometí ningún delito.

--Tal cual. Una mezcla de audiencia pública y ring parlamentario.

--La oposición apretó sobre patrimonio, viajes y números que no terminan de cerrar, mientras el oficialismo eligió blindaje total, aun a costa de tensar el clima al máximo.

--Y el dato no es lo que dijo Adorni, sino cómo se paró. Con Javier Milei sentado detrás, aplaudiendo, la sesión dejó una postal poco habitual: el jefe de Gabinete defendido como si fuera candidato. Adorni se fue sin ceder, sin anunciar nada, pero con algo más pesado que un informe: la sensación de que el tema recién empieza.

--Bueno, hablando de empezar: ¿empezamos con las novedades comerciales locales y regionales? Te lo pregunto porque capaz seguís disfrutando del feriado del 1 de mayo y no trajiste nada.

--Ja, ja, ¿otra vez sopa? Si sabés que siempre digo presente con temas nuevos. Fijate que ya estamos cerca de cumplir 46 años compartiendo esta misma mesa.

--Es verdad, si no nos pudimos juntar acá, por ejemplo en la pandemia, terminamos hablando por teléfono. Así que empezá a tirar data, te escucho.

--Dale, ya que estamos hablando de café, te cuento que donde estaba Estación Bonpland, en la esquina de Bonpland y Belgrano, ahora abre otro comercio del rubro cuyo nombre, si no interpreto mal, hace referencia al golf.

--Bien, te sigo.

--Me dijeron que lo abren Juanchi Urra, Manu Franciulli y Federico Rudolf. Se trata de un café de especialidad y abrirá en junio, incluyendo buenos tés en hebras traídos de Buenos Aires. El café será propio, más algunos de autor también.

--Me hablás de tés de Buenos Aires y no puedo evitar pensar en Tealosophy.

--No estás muy errado. Estuve averiguando y la idea es armar una barra desde cero y estará abierto todo el día, de 7 a 21. La idea es que la gente que baje por Belgrano, temprano, pueda reservar y buscar su café de pasada. Habrá también laminados de primera calidad y la comida, al mediodía, será sencilla.

--Sería como un “par 3”, término que en la jerga de bares suele implicar un combo chico y ágil.

--Buenaaaa, José Luis, hoy viniste con todas las luces prendidas. ¿Querés más novedades?

--Ja, ja, por supuesto.

--Ja, ja. No sé si te diste cuenta pero el centro, de a poco, se va poblando de bazares chinos. Me refiero a esos locales con góndolas cargadas donde conviven una pava eléctrica, un destornillador y un juguete sin marca, todo a pocos metros de distancia.

--Por supuesto, si ya hablamos de uno al lado de la Catedral, de otro en Chiclana, donde estaba el famoso café Bandeirantes, más un par más en San Martín, uno de ellos donde estaba Din Don.

--Exacto, y te olvidás de algunos, pero no importa, lo importante es que ahora abre otro en calle O’Higgins, entre el Hotel Muñiz y la Confitería Central, al lado de un local de equipaje y marroquinería.

--Bueno, sin duda, llegaron para quedarse. Son comercios multirrubro, prácticos, pensados para resolver rápido lo cotidiano. En esa lógica, se fueron instalando casi sin hacer ruido, hasta volverse una presencia constante.

--Por supuesto, pero los empresarios de origen asiático, aunque se dedican a ciertos sectores donde se sienten cómodos, también incursionan en otros.

--¿A que te referís?

--No se si la viste, pero en avenida 14 de Julio, pasando la rotonda del cementerio, están levantando un complejo de canchas de pádel. Techado, obviamente.

--¿Sabés quien es el dueño?

--Sí, me dicen que el propietario es el dueño de un archiconocido tenedor libre céntrico. ¿Qué me contás?

--Mirá, veo que casi nadie escapa al furor de ese deporte. Bah, en realidad nosotros aún no nos sumamos.

--Es verdad, lo nuestro pasa más por otro lado, ja, ja. Por eso, escuchá bien porque esto que te va a interesar.

--¿A ver?

--En un antiguo edificio comercial remodelado, ahora se viene una casa de quesos y fiambres. Estate atento y anotá: Falucho y Capitán Martínez, frente a la estación de servicio.

--Ja, ja, buen dato, lo tendré en cuenta, Juancho, pero seguí, ¿o ya te quedaste sin nafta?

--Para nada. El jueves 7, a la mañana, será la inauguración de la nueva fábrica construida por muy conocida firma de empanadas y de una casa de pastas.

--¿Dónde?

--Deberías saberlo, mi estimado y “pequeño José”. En calle Indiada, donde supo funcionar un emprendimiento histórico de budines.

--¡Ah!, ahora sí. Estamos hablando de una fábrica modelo que recorrió hace unos días el ministro bonaerense de la Producción, cuando vino a la Ronda de Negocios, en el Dow Center.

--Exacto, es impresionante. Y te comento que se permitirá la visita de todo aquel vecino que quiera ver cómo se producen esas exquisiteces bahienses.

--¿Ya te invitaron a la inauguración?

--Sí, pero eso no es relevante, lo importante es que en una de esas podría llegar a venir el gobernador. Todavía no dijo ni que sí ni que no.

--Bien, ¿te parece que metamos otro par de cortados y seguimos?

--Por supuesto, pero dejame comentarte algo antes de que me olvide. El domingo pasado, entre otros negocios que abrían o cerraban, te mencioné que abría una lencería en calle Garibaldi al 400.

--Exacto, donde estaba una peluquería.

--Bueno, me escribió Lily para comentarme que en realidad ella abre en ese lugar una joyería y marroquinería. Te digo más, tenía ese negocio en la peatonal de Falucho, y pero decidió reabrir en Garibaldi 455.

--Felicitaciones a Lily y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Hablando de La Villa, espero que hoy transcurra en calma el clásico con Olimpo.

--Sí, es sin público visitante pero igual se destinaron 100 efectivos policiales. Y hablando del tricolor, este jueves que pasó inauguraron la ampliación del gimnasio y, como ya te había adelantado, se viene una movida muy grande con una fiesta del barrio.

--¿Al final que día la van a hacer?

--El sábado 9, cortarán el tránsito en Garibaldi y en Washington y habrá varios espectáculos.

--Mmm… no sé qué voy a hacer ese día. Estoy bastante indeciso.

--¿Por?

--Porque para el 9 y 10 se va a hacer, en la Plaza Serrano, de Villa Ventana, la primera edición de la Fiesta del Alfajor Serrano.

--Apaaa... veo que vas a andar seguido por la comarca. Seguro que tampoco te vas a perder, el 16 y 17 de mayo, la Fiesta de la Milanesa Serrana, en Sierra.

--Ja, ja, puede ser.

--Preparate porque van a hacer un sándwich de más de 20 metros de largo en la avenida San Martín, y será vendido en porciones a beneficio de la Escuela 6. Ah, y van a crear una salsa serrana, según me dijo nuestro amigo Ariel, un verdadero especialista en este tipo de cuestiones.

--Habrá que probarla. ¿Seguimos?

--Oka, vamos ahora con una no tan buena.

--¿A ver?

--Una muy conocida firma dedicada a la fabricación de piscinas de fibra de vidrio decidió cerrar la sucursal que tiene en la avenida Cabrera.

--Seguro te referís a una familia de pileteros, cuyo nombre comercial, en lengua mapuche, significa lago o agua grande.

--Correcto. Están al lado del complejo de canchas de Rómulo y se van a fin de mes o en junio porque el precio del alquiler de ese local es muy alto. Mirá si lo deben considerar alto que, con ese valor, pagan cuatro meses de alquiler en el predio que ocupan en la ruta 3 Sur.

--Estás en todo, Juan.

--Ja, ja, no creas, pero ya que rumbeamos para la ruta 3 Sur, te comento que hay una gran firma de autopartes que compró cuatro hectáreas en la zona de El Cholo.

--Ya sé, no me digas nada, seguro que el Colo del Noroeste te pasó info. Suele salir a trotar por la zona.

--Mmm... no creo que el pollo fume, de todas maneras, hace rato que no lo veo, me dicen que está bastante agrandado, y te aclaro que no hago alusión alguna a los cuerpos ajenos.

--Je, je, dale, volvé a lo que estabas diciendo.

--Sí, perdón. El predio en cuestión ya fue cercado totalmente y, según mis informantes, ya está instalada en el lugar una estantería especial, de esas que se usan para acopiar autos.

--A propósito, el otro día vi en los medios que encontraron, en un desarmadero ubicado en proximidades de la ruta 3 Sur y Camino Sesquicentenario, el auto que le habían robado a un policía.

--Sinceramente no tengo ni idea, yo sólo te comento la info que me acercaron. Y si querés tengo más de ese sector de la ciudad.

--Claro, avanti.

--Bueno. No sé si te acordás, pero a fines de 2023 te tiré, como primicia, la construcción de un hotel muy especial en El Cholo, uno que iba a ser construido con contenedores marítimos o containers.

--¡Ah, sí!, me acuerdo. Primero pensé en el Howard Johnson, pero el domingo pasado dijimos que abría en junio, así que al toque me acordé de este.

--Me alegro, y para que veas que las cosas a veces tardan en concretarse pero si te las comento por algo es, te digo que ya hay armadas 10 habitaciones sobre un total de 25 previstas.

--¡Qué grande Marcelo!

--En julio inaugura las primeras 15 y en septiembre las 10 restantes. Se trata de unidades muy modernas, provistas de todas las comodidades, y ubicadas en el complejo de esa gran estación de servicio.

--Frente a El Cholo.

--Exacto, y ahora se está evaluando quién será el concesionario del restaurante del lugar. La idea, con todo esto, es ir sumando cada vez más servicios a la gente que pasa por esa intersección de rutas. Y no me refiero solo a camioneros, sino a familias o viajeros de todo tipo.

--Hablando de camioneros. ¿Viste las imágenes de miles de camiones llegando a los puertos del Gran Rosario?

--Sí, claro, en algunas jornadas se registraron picos diarios de hasta 15 mil camiones, una locura. Pero no debemos irnos tan lejos, acá, si pasarte por la zona portuaria, seguramente te topaste con una marea de camiones. Ahora están entrando entre 1.800 y 1.900 por día.

--¿Es récord?

--No, hay antecedentes con más movimiento, pero lo de ahora es muy importante y encima con varias rutas nacionales detonadas.

--Algo similar a lo que pasa en Santa Fe o Quequén.

--Sí, tal cual. Acá el Puerto concretó algunos arreglos en sus accesos viales y tiene previstas obras más importantes, pero al ya detonado tramo de El Cholo - Paso Urbano, se le irán sumando otros sectores que necesiten mejoras. Y ni hablar si se concretan los grandes proyectos industriales en danza. Atenti con eso.

--Bueno, Juan, ¿vamos levantando campamento?

--Antes te paso dos chimentos breves. Uno es que mañana lunes, Leandro Furland, ex Dow, asume como gerente de EDES en lugar de Roberto Grioli. Y la otra es que Ariel Blazquez, gerente de Profertil, será el nuevo titular de la Cámara de Permisionarios del Puerto, nombramiento que se efectuará, obvio, en asamblea.

--Impecable. Hasta la semana que viene, Juan.

--Chau, José Luis, hasta el próximo domingo.