Se realizó el acto en homenaje a los caídos en Malvinas a 44 años del hundimiento del ARA General Belgrano

Se efectuó en la tarde de este sábado 2 de mayo el homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas y se conmemoró a los marineros del Crucero ARA General Belgrano hundido en la contienda bélica. Estuvieron presentes el intendente Federicos Susbielles, junto autoridades militares, políticas y civiles.

La ceremonia comenzó a las 16:01 con el sonido de una sirena, en el mismo horario en que, en 1982, el buque fue atacado. Tras ello, se rindió tributo a los tripulantes del General Belgrano y a los integrantes del submarino Santa Fe, el aviso ARA Alférez Sobral, la corbeta Guerrico, las distintas unidades de la Flota de Mar, la dotación y el fallecido del buque pesquero Narwal, personal de la Prefectura Naval, hombres y mujeres de la Marina Mercante Nacional y a los civiles del carguero Isla de los Estados.

“La verdad es que siento que es muy importante estar acá hoy reunidos para homenajear a nuestros héroes del Belgrano y para comprometerse y reafirmar también ese deseo soberano que la Argentina tiene sobre las islas por derecho propio”, expresó el Intendente Susbielles al momento de hacer uso de la palabra.

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“Yo creo que los veteranos de guerra de Malvinas nos enseñaron que lo más importante en la vida no es lo que uno sabe hacer, sino lo que uno es: los principio, los ideales , los valores, la disciplina. Porque en los momentos complejos, cuando no hay aviso, como ocurrió aquel 2 de mayo, ellos tuvieron que actuar y actuaron de acuerdo a lo que eran. A lo que eran individualmente y también demostrando lo que eran -y somos-, los argentinos colectivamente”, manifestó.

“En ese momento surgió la solidaridad, la entrega, el compañerismo, la hidalguía, el estar siempre pendiente de tender la mano para salvar hasta la última vida posible. Esas fueron las cualidades que tuvieron todos nuestros veteranos en las islas y es lo que nos tiene que inspirar a todos los argentinos que queremos mirar al futuro con optimismo”, exclamó el Jefe Comunal.

“Esta es una fecha que sin lugar a dudas nos une. Nos une a todos, no importa lo que pensemos. Nos une a todos el sentimiento por Malvinas. Y creo que también nos une a todos el sentimiento; todos queremos vivir también en un país mejor, en un país que recupere sus islas y que sea mejor. Y me parece que para que el país sea mejor, lo que tenemos que hacer es honrar los valores, el testimonio y lo que nos dejaron para siempre nuestros veteranos de guerra de Malvinas”.

“Quiero expresar mi agradecimiento a nuestros veteranos por su ejemplo cotidiano, siempre y en todas las circunstancias. No solamente por lo que hicieron en el conflicto, lo que hicieron en la guerra, sino por lo que hicieron cuando volvieron aquí, cuando volvieron al suelo argentino. En esos momentos de olvido, de silencio, de ocultamiento; por haberse sostenido todos esos años siempre poniendo en primer lugar la patria, amando la patria y dando testimonio. En Bahía Blanca podemos decir con orgullo que nuestros veteranos siempre han estado al servicio de los bahienses en los momentos más difíciles”.

“A los familiares, decirles gracias. Gracias por ofrendar a través de sus hijos lo más sagrado que uno puede tener, que es la vida. Gracias por haberse sostenido ustedes también en estos años. Gracias por estar aquí, gracias por la emoción que hoy portan, que también es la emoción de cada uno de nosotros. Mantengámonos unidos con este deseo soberano hasta recuperar nuestras islas y, por supuesto, también para que no solamente en este tipo de fechas los argentinos logremos encontrar los caminos de unidad, de fuerza, de fortaleza y de interés general que debemos tener”, finalizó Susbielles.

Por su parte, El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, reafirmó el vínculo histórico del Puerto con la causa Malvinas y llamó a mantener viva la memoria de los caídos en la guerra: “Este acto realizado en el Puerto de Bahía Blanca no es casual. El puerto ha sido históricamente un espacio de trabajo, de defensa, de vínculo profundo con el mar y con la soberanía de la Argentina. Desde aquí, como desde tantos otros puntos del país, se acompañó a quienes partieron y se recibió con silencio y con dolor las noticias de la tragedia”, recordó Mandolesi.

“Recordar el ARA General Belgrano no es solo mirar el pasado; es afirmar un compromiso presente y futuro con la memoria, con la verdad y con la paz. Es honrar a quienes dieron su vida sin glorificar la guerra, pero sin olvidar jamás el sacrificio de quienes fueron enviados a cumplir una misión”.

“A los excombatientes: nuestro reconocimiento permanente. Su testimonio es parte viva de nuestra historia y una enseñanza para las nuevas generaciones. A los familiares de los caídos: nuestro abrazo respetuoso y sincero. Este espacio, este puerto, esta comunidad los acompaña y los reconoce como guardianes de la memoria que no se apaga”, exclamó.

“Que esta ceremonia sea un momento de unión, de reflexión y de homenaje. Que el mar que tenemos delante nuestro no sea testigo del dolor, sino también símbolo de recuerdo eterno y de compromiso colectivo con el 'no olvidar'.”, cerró Mandolesi Burgos.

Por último, el presidente del Centro de Veterano de Malvinas, Guillermo de la Fuente, pidió honrar la memoria de los caídos manteniendo viva la causa Malvinas: “Yo creo que si realmente queremos honrar la memoria de los que ofrecieron su vida en Malvinas, de los que entregaron su vida por el país sin pedir absolutamente nada a cambio, nosotros además de saber que no fue en vano, tenemos que hacer lo necesario para que no sea en vano. Y esto es donde la historia y la memoria nos compromete a cada uno de nosotros. ¿Cómo me voy a comportar mañana en mi trabajo, los jóvenes en la escuela, en la crianza de los hijos para que esto no sea en vano?”.

“Ahora esto lo tenemos que hacer entre todos. Es un compromiso de decir: yo voy a hacer lo necesario para que mi país sea cada día mejor. La memoria de ellos, hacer memoria de nuestros caídos, nos obliga necesariamente a ser mejores a cada uno de nosotros. Ojalá que podamos entender esto, y creo que ese va a ser un real ejercicio diario de memoria que honre su sacrificio”, reflexionó De La Fuente.

Durante el acto se realizó la colocación de ofrendas florales.

En el homenaje se recordó especialmente a los 15 bahienses caídos en Malvinas, de los cuales 12 eran tripulantes del crucero ARA General Belgrano y los restantes pertenecían al pesquero Narwal, la Fuerza Aérea y la Aviación Naval. Los nombres de los héroes locales fueron pronunciados uno a uno, siendo respondidos con un “Presente” por los asistentes:

Edgardo Beherendt, Juan Carlos Bollo, Pedro Castro, Hugo Galliano, Néstor Gorosito, Luciano Guadagnini, Hugo Llanos, Miguel Paz, Enrique Pereyra, Isaías Quilahueque, Héctor Ragni, Omar Rupp, Pedro Vendramin, Alejandro Vergara y Carlos Zubizarreta.

El acto concluyó con la ejecución de la Trompa de Silencio y la Marcha de Malvinas interpretada por la Orquesta Escuela de Ingeniero White, reafirmando el compromiso de la comunidad bahiense con la memoria, el respeto y el reconocimiento permanente a quienes dieron su vida por la Patria.