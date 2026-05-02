Cuántos capítulos tiene la última temporada de Envidiosa

Netflix lanzó a nivel global la cuarta y última temporada de "Envidiosa", la exitosa comedia argentina protagonizada por Griselda Siciliani; y con este esperado estreno, también se resolvió la incertidumbre que rodeaba a la extensión de esta entrega de despedida.

A pesar de las dudas previas entre los seguidores de la serie, se confirmó que esta temporada final cuenta con diez nuevos capítulo. En esta última parte del universo la historia se enfoca en una etapa tan desafiante como transformadora para la protagonista.

En esta entrega, Vicky (Siciliani) debe enfrentar una realidad que se aleja bastante de sus planes ideales: por un lado, choca con los retos de vivir junto a Matías y Bruno, mientras que la reaparición de vínculos antiguos llega para desestabilizar su presente en los momentos menos oportunos.

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La trama la obliga a aceptar una vida más desordenada y formas que no necesariamente coinciden con lo que ella había imaginado.

Con el estreno de estos diez capítulos, los usuarios ya pueden maratonear la serie completa en la plataforma para descubrir cómo concluye la historia de uno de los personajes más comentados de la ficción nacional reciente.

Elenco de la cuarta temporada de "Envidiosa"

Elenco principal: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín, Adrián Lakerman

Con la participación especial de: Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, Claudio Martínez Bel, Agustina Suásquita (Papry), Macarena Paz y Dante Barbera. (MinutoUno)