Independiente le ganó el clásico a San Lorenzo 2 a 1, pero ambos se clasificaron

Independiente sufrió de más pero le ganó 2-1 a San Lorenzo, en condición de visitante, y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Pedro Bidegaín, el ´Rojo´ abrió el marcador con el gol del uruguayo Matías Abaldo a los 16 minutos de juego mientras que el chileno Maximiliano Gutiérrez amplió la ventaja a los 10 minutos del segundo tiempo.

Ya a los 27 minutos del complemento, Ezequiel Herrera descontó para el Ciclón.

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Y a los 48 minutos vio la roja Alexis Cuello en el local.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Quinteros alcanzó los 24 puntos, escaló a la quinta posición y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura donde, de momento, enfrentará a Rosario Central.

El bahiense Lautaro Millan jugó los últimos 30 minutos en el Rojo.

Por su parte, el equipo de Gustavo Álvarez tuvo su primera derrota bajo la dirección técnica del ex Universidad de Chile y finaliza esta fase regular en el séptimo lugar con 22 puntos. De momento, enfrentaría a River en octavos de final. (NA)