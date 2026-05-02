Con un golazo y una asistencia de Messi, Inter Miami le gana a Orlando 3 a 1 en el clásico

Con un golazo y una asistencia de Lionel Messi, Inter Miami le gana como local a Orlando City 3 a 1 al cabo de los primeros 45 minutos, en otra fecha de la MLS.

El jamaiquino Ian Fray abrió la cuenta para el dueño de casa a los 4 minutos.

Luego, el venezolano Telasco Segovia marcó el segundo --a los 25 minutos-- tras asistencia de Messi.

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Y el 10 anotó el tercero con un verdadero golazo, a los 33 minutos. Llegó así a su gol 906 en su carrera.

Orlando llegó al descuento a los 39 minutos por intermedio del argentino Martín Ojeda.

En el partido 100 de Messi, Inter Miami busca su primer éxito en el Nu Stadium.

En Las Garzas también es inicial Rodrigo De Paul.