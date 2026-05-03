Seguirá detenido por estafar a varios comerciantes del centro

Deberá continuar detenido, al menos hasta el juicio, un hombre acusado de llevar adelante estafas en perjuicio de comerciantes del centro bahiense por más de 7 millones de pesos.

Se trata de Néstor Sebastián Hueyquemil, quien se encuentra imputado de los delitos de defraudación por el uso ilícito de tarjetas de débito o crédito y la utilización de documento o certificado falso o adulterado.

La Sala II de la Cámara Penal rechazó el pedido de la defensora del procesado, María Fernanda Petersen, quien había solicitado el cese de la prisión preventiva.

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Los doctores Guillermo Emir Rodríguez y Guillermo Petersen ratificaron la decisión del juez de Garantías Nº 3, Alberto Antonio Manzi, quien determinó que Hueyquemil permanezca privado de la libertad.

El sujeto fue apresado el 13 de agosto del año pasado, cuando efectivos del área de Cibercrimen Región Interior Sur allanaron un inmueble ubicado en la calle Interna 2, entre Manzana de las Luces y La Arcada.

Manzi valoró para no hacer lugar a la solicitud la existencia de peligros procesales, entre ellos la posibilidad de fuga, la pena en expectativa y la circunstancia de que, en caso de ser condenado, la sanción resultaría de cumplimiento efectivo.

También señaló “las múltiples declaraciones de reincidencia” con las que cuenta el sospechoso y haberse mantenido prófugo en un proceso anterior.

El juez describió que el Hueyquemil tendría “sustento o medios económicos suficientes” para escapar, según se desprendió de su declaración y del testimonio de su contadora.

Análisis acertado

Los camaristas bahienses sostuvieron que la resolución apelada “no es arbitraria y contiene una valoración razonada de las constancias de la causa”.

Recordaron que en una instancia anterior ya habían opinado acerca de la existencia de los peligros procesales.

Describieron además que, como se decidió en otras actuaciones, “la gravedad del delito y la eventual severidad de la pena deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia”.

Petersen y Rodríguez sostuvieron que “los argumentos de la defensa, mediante los cuales insiste con la ausencia de riesgos procesales, sin alegar nuevas circunstancias que pudieran hacer variar el temperamento adoptado al dictar la prisión preventiva, constituyen una mera opinión discrepante con lo resuelto y se presentan insuficientes para revertir la decisión”.

Por todo ello, resolvieron rechazar el planteo y confirmar la resolución negando dar marcha atrás con la prisión preventiva que cumple el imputado.

Compras y cuotas

Hueyquemil está imputado por un hecho registrado el 5 de junio del año pasado, alrededor de las 18.30, en una joyería ubicada en Alsina al 300, donde adquirió una pulsera y un par de aros de oro y un reloj pulsera.

El sujeto, de acuerdo a las actuaciones, abonó 2.275.000 pesos en 6 cuotas, utilizando una tarjeta de crédito asociada a una empresa radicada en Buenos Aires.

En el marco de la maniobra, y a fin de acreditar su identidad frente a los empleados del local, habría utilizado un documento nacional de identidad falso, el que exhibió en formato digital mediante una aplicación que simulaba ser la denominada “Mi Argentina”.

Una hora después se presentó en otro comercio del mismo rubro, situado en Brown al 200, y con el mismo plástico compró, también con una financiación de 6 meses, una pulsera, una cadena y un par de aros de oro, todo por un monto de 4.900.000 pesos.

Allí también se identificó ante el empleado que lo atendió con un DNI de otra persona.

Durante la misma jornada, según la fiscalía, repitió el accionar en una tienda situada en la primera cuadra de Donado, realizó una compra de prendas de vestir por 431.600 pesos, que abonó en dos pagos con la misma tarjeta de crédito.

Fuentes judiciales informaron que la causa que lleva adelante el fiscal de la UFIJ Nº 20, Rodolfo De Lucia, continúa en trámite y aún no se solicitó la elevación a juicio de las actuaciones.

El "toque fantasma"

Modalidad. La fiscalía indicó que "el imputado utilizaba los datos de una tarjeta de crédito asociada a una cuenta bancaria de una empresa, la que usaba mediante el sistema de pago contactless, aproximando su teléfono celular al posnet del comercio".

Sistema. La estafa con tarjetas de crédito y débito mediante el sistema contactless (sin contacto) se basa principalmente en el aprovechamiento de la tecnología NFC para realizar cobros no autorizados por proximidad.

Trampa. Se trata de un sistema seguro, ya que cada transacción genera un código único o token que expira casi de inmediato. Sin embargo, los ciberdelincuentes encontraron la manera de interceptar ese código y retransmitirlo a otro dispositivo que completa una compra falsa, como si fuera la tarjeta original de la víctima.