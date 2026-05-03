Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

(Nota de la edición impresa)

Entre los jugadores de rugby que tuvieron participación en el ámbito de la Unión de Rugby del Sur, el caso de Jerónimo Castro tiene cierta conexión con lo que se vivió la semana pasada en el partido CASI 33-Los Tilos 31, por la sexta fecha del Top 14 de Buenos Aires.

En los segundos finales de dicho partido se produjo el ingreso de Castro, un hooker de 23 años nacido en Tres Arroyos) y con paso por El Nacional de nuestra ciudad, donde su papá Federico es dirigente y se desempeñó como presidente de la subcomisión de rugby.

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Los Tilos (11º clasificado) había jugado un gran cotejo ese sábado ante el Atlético (3º), pero lo perdió en los últimos instantes por un penal en contra polémico, sancionado por el árbitro Juan Pablo Federico. Al punto que luego del partido, el DT del perdedor realizó una dura crítica (“Viene a arbitrar un terna que viene a cobrar lo que tiene ganas y te termina arruinando el trabajo”, le dijo a una radio). También se viralizó un video con algún agravio al referí por parte de los hinchas, mientras se retiraba al vestuario. Imágenes que son poco frecuentes y buscan evitarse en este deporte en el que el árbitro es una figura muy respetada.

Es decir, el duelo en San Isidro dejó imágenes y secuelas que perduraron toda la semana. E insistimos: no suelen verse manifestaciones de ese tipo a ese nivel.

“Vamos a todas las canchas pensando que somos el equipo candidato al título, con ganas de ganar todos los partidos. Cada vez estamos más afianzados. Siempre te encontrás con un rival que te quiere pasar por arriba. Después sí, afuera estuvo caldeado. Los Tilos había llevado mucha gente, el CASI que es un club enorme, hinchada de los dos lados…”, dijo Castro, quien venía de jugar el cotejo de Intermedia y luego fue recambio en Primera.

-¿Existió alguna rivalidad que justifique o llevara a un final así?

-No sé si hay una rivalidad directa. Sí que existe como una incomodidad con La Plata. Existe el mito de que a los clubes de Buenos Aires no les gusta venir porque es incómodo. Se mueven dentro de Capital. Pero no sé si existe rivalidad directa. Es más, existe mucha camaradería entre clubes.

-¿Fue un hecho aislado o es que pesa el favoritismo de los clubes locales?

-A veces se pueden cometer errores, los árbitros pueden tener fallos o se pueden confundir, pero no creo que haya una cizaña en contra de algunos clubes. Pero, ni hablar que no es lo mismo arbitrar un partido del Top 14 en La Catedral, con el estadio lleno, con tanta exposición, que dirigir un partido más tranquilo, en otra categoría o en otra cancha. La presión es otra y capaz que eso juegue en la decisión, pero no creo que sea cizaña.

-¿En qué etapa está Los Tilos y cuál es tu objetivo deportivo esta temporada en el Top 14?

-Somos un equipo en crecimiento pero con mucho potencial y ganas. Mi objetivo es estar en Grupo 1. Así llamamos acá a lo que es Primera e Intermedia. Me gustaría no salir de ahí. Aunque Pre A tiene un equipazo; el 70 por ciento son ex jugadores de Primera y son jugadores que están bien, no retirados. Pero mi principal objetivo es Grupo 1. Este año arranqué en Pre A. Ahora estoy en Intermedia. Siempre estoy ahí... Intermedia, Pre A y también suplente de Primera. En 2022 fui titular un par de partidos en Primera, asi que siempre con ganas de ser un jugador de ser de Primera.

-¿Qué significa compartir equipo con Joaquín Tuculet (fullback de 36 años, con 40 caps en Los Pumas y amplio recorrido por clubes europeos)?

-Entrenar con Joaco es terrible, es emocionante… A veces no lo llegás a asimilar bien del todo. O capaz que me pasa a mí, como vengo de Bahía y lo vi por tele… Lo mismo le pasa a mi viejo, que no lo puede creer. Compartimos gira o lo escucho hablar y es uno más del grupo. Hace las cosas muy simples, como ir en una carrera, tomar dos marcas y le queda un pase liberado… Juega con mucha simpleza, te deja boquiabierto.

-¿Cómo es la lucha por el puesto de hooker en plantel superior?

-Ahora el hooker de Primera está lesionado, con esguince de rodilla. Es un jugadorazo, una máquina, Hipólito San Sebastián. Y en Inter compito directamente con Cosme Caruccio, un chico de Azul que también, es una máquina, tackleador, no se cansa... Son dos terceras líneas en el puesto de hooker y es una competencia terrible. Pero es un beneficio que ellos estén arriba: uno intenta superar al resto todo el tiempo. Pero te hace mejorar más el trabajo de entre semana que el propio partido.

-¿Qué dejó tu paso por El Nacional?

-Acá (en Los Tilos) crecí un montón pero traje todas las herramientas que aprendí de El Nacional y del seleccionado de la URS. Me acuerdo mi último año de plantel superior (de CEN) fue muy bueno, lindo grupo. El 2021 en Bahía. Lo recuerdo como un año muy lindo porque además de lo técnico, el grupo sumaba un montón. En juveniles, siempre tuvimos buena camada, con jugadores muy aguerridos con los que le peléabamos los partidos a cualquiera.