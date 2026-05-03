"Allica y Prieta" desembarca en LU2 este lunes 4 de mayo

A partir del lunes 4 de mayo, "Allica y Prieta" se suma a la programación de LU2 Radio Bahía Blanca.

En su temporada 2026, el ciclo conducido por Maximiliano Allica y Sergio Prieta se emitirá de lunes a viernes, de 13:30 a 15.

Desde 2023, el programa incorporó su formato de streaming y también podrá seguirse en vivo a través de lanueva.com, el canal de YouTube de La Nueva Web y el Twitch de La Nueva Play.

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La agenda combinará entrevistas de actualidad y políticas a referentes locales y nacionales con la información más relevante de Bahía Blanca y la región.

Maximiliano Allica, jefe de Noticias de La Nueva., y Sergio Prieta, subjefe del diario, estarán al frente del envío, que además contará con la continuidad de Mauro Giovannini en deportes y sumará secciones de humor, entre otros contenidos.