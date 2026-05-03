Banco Nación: se plantea la apertura del edificio para inicios de 2027

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

El banco Nación adjudicó la obra de restauración y adecuación de la planta baja, entrepiso, primer piso y edificio anexo del edificio de Estomba y Moreno, en la que será la etapa final de la recuperación del inmueble incendiado en julio de 2018.

Más allá del aspecto edilicio, que incluye obras civiles, instalaciones y terminaciones, es importante señalar que la obra tiene un plazo de 18 meses, con entregas parciales, lo cual permitirá a la entidad definir fechas de ocupación del bien.

La primera etapa está pactada a 270 días y es la que permitirá que el banco vuelva a operar en el histórico edificio. Esto significa que, si se cumplen los plazos propios de este tipo de tramitación, la empresa comenzaría los trabajos a mediados de este año y la entidad estar operativa los primeros meses de 2027.

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A mediados de ese mismo año se completaría la segunda etapa, que incluye la recuperación del primer piso y oficinas destinadas a la gerencia regional, para completar la recepción final del edificio a fines de 2027.

Los trabajos fueron adjudicados a la firma Probrás Bahía, la misma que realizó la puesta en valor del frente del edificio, con un presupuesto de 4.317 millones de pesos.

También participaron de la licitación la firma Galak-Wasserman, de nuestra ciudad, más dos empresas oriundas de La Plata y Bolívar.

Los detalles

El pliego licitatorio puso, una vez más, el énfasis en respetar el valor patrimonial del edificio, al que definió como “parte esencial de la memoria de los vecinos”, ubicado en la manzana fundacional. Menciona además que las tareas a llevarse a cabo deberán realizarse “a ritmo firme y sostenido”.

“Se actuará bajo criterios de respeto por el edificio, garantizando la compatibilidad de los nuevos sistemas y terminaciones con la estructura existente, utilizando materiales y técnicas análogas a las originales o compatibles con ellas”, se indica.

¿Dónde va el vitral?

El estado edilicio del espacio a intervenir es variado. “Hay áreas con necesidad de reconstrucción, como el cielorraso abovedado y el vitral, y otras que requieren un restauro más complejo, como es el caso del frente de los ascensores, algunos cielorrasos y muros en mal estado”, se agregó.

A medida de que se vaya trabajando se deberán proteger pisos, umbrales, solías, alféizares, columnas, capiteles y carpintería, de manera de no causar daño alguno a los elementos originales. Se exige además que las piezas que se encuentren sueltas o sean desmontadas, deberán ser identificadas, indicada su localización y depositadas en un lugar determinado.

Las tareas a ejecutar incluyen la terminación de las instalaciones eléctrica, telefonía, sanitaria, datos y seguridad.

Se retirarán los pisos existentes, se reconstruirán contrapisos y carpetas y se colocarán 3.600 metros cuadrados de mosaico blanco natural.

El cielorraso abovedado sobre el hall principal será reconstruido, tarea que exigirá un complejo armado de andamios considerando su ubicación a 22 metros de altura.

Otra tarea importante será la reconstrucción de la estructura metálica del nuevo vitral, el cual se ejecutará tomando como referencia el existente en el Palacio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La estructura deberá garantizar la rigidez y correcta alineación de la pieza. Previo a la colocación del vitral se colocará en su lugar una lona micro perforada que reproducirá su diseño y servirá como prueba de diseño, color e iluminación natural y para verificar el tamizado de la luz solar.

De manera complementaria se procederá al cierre de las ventanas del segundo nivel mediante la colocación de lonas impresas con motivos neutros.

En el perímetro superior de la cúpula que cubre el hall principal se colocarán rejillas de ventilación para permitir la circulación de aire y dar protección contra el ingreso de aves y agentes externos.

Otro trabajo particular será la reconstrucción de las puertas del centenario ascensor.

El frente de la puerta del primer piso será restaurado y completado, tomando como base lo existente. A partir de esos elementos se recuperará la puerta del segundo piso, respetando sus dimensiones, molduras, herrajes y proporciones originales.

Por último, se colocarán revestimientos en los grupos sanitarios, se hará la puesta en valor de la carpintería, se montará un sistema de iluminación de alta eficiencia y se realizará la pintura integral del edificio.

Allá en el tiempo (el banco que quedó chico)

En 1903, el Banco de la Nación Argentina construyó su edificio propio en la esquina de avenida Colón y Estomba, el primer edificio importante de esa manzana propiedad del estado nacional.

“Los anhelados progresos de Bahía Blanca se van realizando, cumpliéndose las profecías de los que esperan verla convertida en la Nueva Liverpool. Nos referimos a la construcción del palacio destinado a la sucursal del Banco de la Nación. El proyecto ha comenzado a tomar las formas de una hermosa realidad”, publicó este diario en 1903.

Habilitado en 1905, en pocos años el edificio resultó inadecuado, al punto que los clientes debían aguardar en la vereda para ser atendidos.

La reacción de la entidad fue inmediata: en 1917 licitó una nueva sede en Estomba y Moreno, la cual abrió sus puertas el 17 de enero de 1921.

“Una prueba fehaciente de los enormes progresos de Bahía Blanca la ofrece el edificio en construcción. Las miradas se sienten atraídas hacia ese hermoso edificio”. (La Nueva Provincia, 6 enero de 1920).