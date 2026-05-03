A 15 años del primer intento, otra vez se licita el edificio del Jardín de Infantes Nº 936

Solo el cartel quedaba en el amplio terreno de calle De Angelis, entre Reynal y Payró, donde se realizará la obra. / Archivo La Nueva.

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

El entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, fue el primero en colocar un cartel anunciando la construcción de un edificio destinado al Jardín de Infantes Nº 936 del barrio de Villa Floresta.

Se licitó en el año 2010, estaría a cargo de la empresa Soluciones Constructivas, con domicilio en Mar del Plata, con un contrato de $ 1.539.737 pesos y un plazo previsto de 210 días. La empresa cobró el adelante financiero del 20 % y nada más se supo del tema.

Diez años después, el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, anunció la firma de un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para su construcción y dio la buena nueva a los vecinos. Fue otro anuncio fallido.

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En junio de 2023 le correspondió al actual jefe comunal, Federico Susbielles, por entonces presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, anunciar que la obra se llevaría adelante con fondos del Estado nacional, una obra que daba respuesta, dijo, “a una demanda histórica de la comunidad educativa del sector”.

Finalmente, ahora, la municipalidad convocó a licitación, con fecha de presentación de ofertas el próximo miércoles 13 de mayo y con un presupuesto de 1.585.440.000 de pesos, para la construcción del edificio, esta vez con fondos aportados por el Estado provincial.

La obra

El edificio a construir de ubica en un amplio terreno de calle De Angelis, entre Reynal y Payró. Tendrá una superficie cubierta de 562 metros cuadrados, organizada su planta en “L”, con frente sobre calle De Angelis.

Dispondrá de tres aulas de 44 metros cuadrados cada una, un salón de usos múltiples (SUM) de 123 metros cuadrados, patio de juegos y salas destinadas a secretaría, preceptoría y con sector de cocina y sanitarios.

La memoria descriptiva define la organización del edificio “a partir de la sucesión de los distintos espacios del área pedagógica”, de carácter aditivo y compacto.

La construcción ser tradicional, con un sector resuelto con cubierta de chapa galvanizada y otro con losa de hormigón armado. Tendrá cielorrasos aplicados y armados y pisos de mosaico granítico. Se ha estudiado convenientemente la aireación e iluminación del edificio, acompañado de una envolvente convenientemente aislada, de modo que garantice la eficiencia energética del edificio con un considerable ahorro de energía.

El SUM incluye mobiliario para guardado de material didáctico y juguetes y permite que en el lugar funcione una biblioteca. Al no tener, además, relación directa con las aulas es posible dar clases de música sin tener problemas de acústica. Es posible el desborde de las actividades que se desarrollan en el SUM hacia el exterior, en un patio propio al igual que sucede en las aulas.

El patio de juegos para actividades recreativas servirá para el uso de varias secciones simultáneamente, con áreas de solado y partes verde sombreadas y arboladas.

Un detalle final que da cuenta de la siempre singular economía del país. El presupuesto actual del edificio respecto al valor asignado en el año 2011 es 1.030 veces superior, es decir que sufrió un ajuste del 102.900 %.