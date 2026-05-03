Las Cinco Esquinas, bajo agua: lanzan obra para corregir el drenaje

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

A poco más de dos años de terminados los trabajos de adecuación y puesta en valor de las Cinco Esquinas, en el barrio de Villa Mitre, la municipalidad licitó la reconstrucción y adecuación de los pluviales en el sector, luego de verificarse su mal funcionamiento ante lluvias importantes.

La falencia se comprobó a poco de terminada la obra –iniciada en febrero de 2023— cuando una precipitación generó una verdadera laguna en el sector, dando cuenta de la falta de capacidad de las bocas de desagüe y de las cañerías para desagotar en tiempo y forma el agua acumulada.

La obra fue heredada por la actual gestión municipal con una situación de extrema complejidad, por un lado porque el contratista había paralizado los trabajos meses antes, con varias tareas pendientes y, por otro, cuando se verificó que el diseño de los desagües pluviales, elaborado desde la comuna, era inadecuado.

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A partir de entonces se fueron analizando posibles caminos a seguir: desde realizar una intervención integral --incluso modificando el diseño que incluyó la peatonalización de calle Falucho y el ensanche de veredas en Garibaldi--, pasando por reconstruir exclusivamente los pluviales o plantear un nuevo proyecto.

Ante la complejidad del tema, la comuna contrató profesionales de la Universidad Nacional del Sur para disponer de un diagnóstico de la situación y de propuestas técnicas para resolver el mal funcionamiento de los desagües.

Con ese informe, más el análisis de los profesionales del municipio, se llegó a la licitación para recomponer la situación, convocatoria de la que participaron dos empresas locales. Coince Bahía cotizó los trabajos en $ 610.595.829, un 0,06% sobre el presupuesto oficial, mientras que Rimsol lo hiz en $ 586.852.377, lo que siginifica una rebaja del 3,83% sobre la estimación del municipi.

El agua a Washington

El secretario de Obras Públicas, licenciado Gustavo Trankels, confirmó meses atrás cual sería la obra a ejecutar.

“Nuestros profesionales establecieron que lo mejor es reconstruir canales, rejillas y bocas de tormenta y conducir el agua hasta el pluvial de calle Washington”, detalló.

La intervención no alterará el diseño existente, salvo algunas ampliaciones en el ancho de las veredas en sectores puntuales.

“No vamos a modificar nada porque hacerlo exigiría demoliciones y cambios de mucha complejidad. Nuestro objetivo es que el lugar no se inunde y que los pluviales funcionen”, finalizó.

La convocatoria

La obra a realizar tiene un presupuesto oficial de 620 millones de pesos, un plazo de ejecución de cinco meses (150 días corridos).

De acuerdo a lo indicado en la memoria técnica, el objetivo es “ampliar y optimizar la capacidad del sistema pluvial, con el objetivo de mitigar los anegamientos causados por el insuficiente escurrimiento superficial”.

Los trabajos comprenden la demolición de 236 metros cuadrados de veredas y 105 metros lineales de cordones, además de la reubicación de 13 rampas de esquinas.

Se construirán 125 metros lineales de albañales, esto es canales para evacuar el agua de lluvia, sobre Garibaldi y Caseros, y otros 304 metros sobre Falucho.

Se colocarán 154 metros de conductos premoldeados de 800 mm de diámetro, 318 metros de 600 mm y 38 m de 400 mm.

Se harán cinco cámaras de inspección y cuatro sumideros con sus correspondientes cañerías.

Por otra parte se procederá a la demolición y ampliación de veredas en intersecciones críticas y colocación de rejillas para facilitar el paso del agua y posibilitar su limpieza.

Se sumarán canaletas de desagüe sobre Falucho y se harán las correspondientes conexiones domiciliarias. Por último, se instalará un conducto de hormigón por calle Caseros, el cual se conectará con el de calle Washington

La empresa adjudicataria deberá realizar las correspondientes averiguaciones sobre la presencia de instalaciones que puedan ser afectadas por las obras (agua, luz, cloacas, cable tv, telefonía, internet) y coordinar con cada prestadora para su remoción y recolocación.

Porqué se hizo

La obra que modificó la estética del sector de las cinco esquinas tuvo como objetivo “peatonalizar el corazón de Villa Mitre, ponerlo en valor y generar una centralidad donde los vecinos vean atendidas sus necesidades sin tener que irse del barrio”.

Si bien el municipio mantuvo reuniones previas con habitantes e instituciones del sector buscando consenso, una vez que se puso en marcha la obra surgieron voces cuestionando el proyecto, sobre todo por la peatonalización de Falucho.

“La Dirección de Planificación Urbana ha realizado un análisis de Villa Mitre, sus antecedentes históricos y la trama urbana actual. Un conteo de autos sobre Falucho estableció que no cuenta con una dinámica que justifique su carácter de Avenida. Su peatonalización favorece la vinculación de sectores comerciales y consolida un nuevo eje comercial”, se remarcó desde la comuna.

Lo que ahora se hará entonces es recomponer la situación para que en caso de lluvia el agua sea evacuada de manera correcta y se evite todo anegamiento.

¿Son cuatro, cinco o seis?

Convertir a Falucho en calle peatonal derivó en la modificación del trazado de las cinco esquinas. El plano elaborado por el municipio para licitar los pluviales muestra claramente cuatro esquinas.

Si se toma la definición de la Real Academia, una esquina es “el lugar donde convergen dos lados de una cosa, especialmente las paredes de un edificio”. Con ese concepto se pueden identificar cinco esquinas.

Ahora, si se considera la definición urbana de una esquina como el cruce de dos calles al final de una cuadra, entonces hay una nueva esquina que contiene a dos esquinas, con lo cual ahora la suma total alcanza a seis. Para todos los gustos.

Los números

La puesta en valor de las cinco esquinas tuvo un presupuesto de 230 millones de pesos, equivalentes, en su momento, a 664 mil dólares. Hoy, su adecuación, en pesos, es casi el triple, 620 millones, aunque alcanza “apenas” los 225 mil dólares. “El milagro argentino”.