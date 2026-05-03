Los Sixers dieron vuelta la serie y despidieron a Boston hasta la próxima temporada

Filadelfia Sixers dio la sorpresa en los playoffs de la NBA, al vencer a los Celtics, 109-100 en el séptimo juego de la primera ronda de la Conferencia Este, disputado en el TD Garden de Boston.

Con este resultado, los Sixers completaron una remontada histórica después de estar abajo 3-1 en la serie y eliminaron a uno de sus rivales más tradicionales de postemporada.

La noche tuvo como gran protagonista a Joel Embiid, quien tuvp una actuación dominante con 34 puntos, 12 rebotes y seis asistencias, mientras que Tyrese Maxey volvió a responder en un escenario de máxima presión con 30 unidades, 11 rebotes y siete asistencias.

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VJ Edgecombe también fue clave para Filadelfia con 23 puntos, incluidos cinco triples.

El triunfo tuvo un valor especial para los Sixers, no sólo por la clasificación, sino por la manera en que llegó.

Boston había tomado ventaja de 3-1 en la serie, pero Filadelfia ganó tres partidos consecutivos para cambiar por completo el rumbo de la serie y dejar fuera a los Celtics.

Jayson Tatum fue una sensible baja -molestias en la rodilla izquierda-, por lo tanto los Celtics buscaron respuestas con Jaylen Brown y Derrick White como principales referentes.

Brown terminó con 33 puntos, mientras que White aportó 26, pero la reacción no alcanzó para evitar la eliminación.