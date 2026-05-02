9 de Julio no pudo disfrutar el sábado por la noche en Mar del Plata

Roldán ya vio el corte hacia el canasto de Althabe. Foto: captura de pantalla.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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En un partido sumamente cortado y que terminó sobre 23.30 por las continuas fallas del tablero electrónico, 9 de Julio perdió ante Quilmes, en Mar del Plata, 71 a 53.

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El partido correspondió a la cuarta fecha de la Liga Provincial Femenina.

Las bahienses no contaron con Ileana Corvalán, quien sufrió un esguince de tobillo en la útima presentación por el torneo local.

Además, restando 5m36 para finalizar el segundo cuarto, Amparo Althabe corría de contraataque y sufrió un fuerte golpe, sobre el fondo, con las plateas que estaban plegadas, por lo que debió ser asistida.

Estuvo unos minutos detenido el juego, luego permaneció en la zona de plateas y finalmente fue trasladada a un centro asistencial para realizarle los estudios correspondientes. Afortunadamente, la tomografía no arrojó ninguna lesión.

En lo estrictamente deportivo, 9 de Julio y Quilmes llegaban con idéntico récord, inclusive, ante los mismos rivales, aunque esta noche las quilmeñas mostraron mayor solidez y presencia.

La firma defensa complicó a 9 de Julio, que le costó el pase claro, los rompimientos y los lanzamientos cómodos.

Tuvo que trabajar mucho el equipo bahiense en cada ofensiva para poder encontrar un lanzamiento confiable, Incluso, pocas veces tuvo claridad para aprovechar la ventaja física que podía tener Isabella Roldán en la pintura.

Y en defensa, tuvo dificultades para contener a la escurridiza Micaela Sancisi, activa tanto en defensa (7 recuperos) como en ataque (21 puntos, con 10-19 en dobles) y 5 asistencias.

El representante bahiense se recuperó de un inicio adverso y se puso 14-14 (parcial 8-0), aunque sufrió un mal cierre del primer cuarto (triple de Ariana Lorenzo y recupero más doble de Sancisi) y terminó abajo 19-14.

Quilmes entró derecho en el segundo cuarto, de todos modos, 9 logró ponerse a uno (27-26), claro que sin poder cerrar bien nuevamente, por lo que se fue al descanso largo 10 abajo: 38-28.

Los dos primeros cuartos terminaron iguales: 19-14.

En el complemento, la tendencia se mantuvo y Quilmes empezó a dominar más en el juego, con claridad, variantes colectivas e algunas individuales.

Después llegó la lesión de Althabe, 9 de Julio lo sintió y la diferencia se amplió.

La síntesis:

Quilmes (71): J. Barrionuevo (5), M. Sancisi (21), A. Lorenzo (6), M. López (5), M. Merino (17), fi; M. García Duffy (9), C. Rovere (2), C. Marchioni (4), M. Salinas (2), L. Kloster, J. Constante y N. Iparraguirre. DT: Daiana Di Benedetto.

9 de Julio (53): I. Larrasolo (4), A. Althabe (7), E. Fernández, D. Álves (13), I. Roldán (10), fi; A. Maurer (4), M.V. Flores (2), M. Bussetti (10), T. Nieva, V. Martín (3) e I. Sorzini. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Quilmes, 19-14; 38-28 y 55-43.

Árbitros: Agustín Szechenyi y Agustín Barreiro.

Cancha: José Martínez (Quilmes).

El video del partido:

Posiciones

1º) Quilmes, (3-1), 7 puntos

2º) Peñarol, (3-0), 6

2º) 9 de Julio, (2-2), 6

4º) Hogar Social, (1-2), 4

5º) Estudiantes, (0-2), 2

5º) Platense, (0-2), 2