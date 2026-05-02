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La rompió Jano Martínez, jugó a gran nivel Valentín Bettiga y Ferro eliminó a Peñarol

El base bahiense completó un doble-doble.

Jano Martínez hizo un doble-doble. Foto: Ferro.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Jano Martínez tuvo un gran partido esta noche, Ferro derrotó a Peñarol como visitante 84 a 68, selló la serie 3-1 y se metió en cuartos de final de la Liga Nacional.

El verde también contó con una muy buena actuación del pringlense Valentín Bettiga, en una noche que los de Caballito se mostraron sólidos y no dejaron dudas.

De esta manera, Ferro cruzará con Regatas Corrientes, en desventaja, en la cancha de San Martín. En tanto, la otra serie confirmada es Oberá-Boca.

El base bahiense fue quien más tiempo estuvo en cancha -32m40-, aportando 15 puntos (3-7 en triples y 6-6 en libres), más 10 asistencias, 6 rebotes y un recupero.

Por lo tanto, el Ruso jugó 32m27, sumando 16 puntos (4-6 en triples, 1-3 en dobles y 2-4 en libres), 5 rebotes, 3 recuperos y 2 asistencias.

Seis jugadores de la visita tuvieron dos dígitos en puntos.

En el milrrayita, fue descalificado el entrenador Leonardo Costa, mientras que Ferro perdió a Alejandro Diez, tras acumular una falta técnica y una antideportiva.

El destacado del local fue Facundo Vázquez, autor de 19 puntos.

Empate y pase

Instituto le ganó a Obras, 74 a 70 y empató la serie (2-2), que se definirá en Núñez.

Mientras que Independiente, en sus primeros playoffs de su historia en la Liga, derrotó a La Unión (Formosa), 97 a 92 y avanzó a cuartos.

El bahiense Valentín Duvanced jugó 8m19 y no convirtió.

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