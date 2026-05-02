La rompió Jano Martínez, jugó a gran nivel Valentín Bettiga y Ferro eliminó a Peñarol

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Jano Martínez tuvo un gran partido esta noche, Ferro derrotó a Peñarol como visitante 84 a 68, selló la serie 3-1 y se metió en cuartos de final de la Liga Nacional.

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El verde también contó con una muy buena actuación del pringlense Valentín Bettiga, en una noche que los de Caballito se mostraron sólidos y no dejaron dudas.

De esta manera, Ferro cruzará con Regatas Corrientes, en desventaja, en la cancha de San Martín. En tanto, la otra serie confirmada es Oberá-Boca.

El base bahiense fue quien más tiempo estuvo en cancha -32m40-, aportando 15 puntos (3-7 en triples y 6-6 en libres), más 10 asistencias, 6 rebotes y un recupero.

Por lo tanto, el Ruso jugó 32m27, sumando 16 puntos (4-6 en triples, 1-3 en dobles y 2-4 en libres), 5 rebotes, 3 recuperos y 2 asistencias.

Seis jugadores de la visita tuvieron dos dígitos en puntos.

En el milrrayita, fue descalificado el entrenador Leonardo Costa, mientras que Ferro perdió a Alejandro Diez, tras acumular una falta técnica y una antideportiva.

El destacado del local fue Facundo Vázquez, autor de 19 puntos.

Empate y pase

Instituto le ganó a Obras, 74 a 70 y empató la serie (2-2), que se definirá en Núñez.

Mientras que Independiente, en sus primeros playoffs de su historia en la Liga, derrotó a La Unión (Formosa), 97 a 92 y avanzó a cuartos.

El bahiense Valentín Duvanced jugó 8m19 y no convirtió.