Estudiantes derrotó a Platense 2 a 0 y se quedó con la Zona A

Con el cerrense Joaquín Pereyra entre los iniciales, Estudiantes de La Plata venció como visitante a Platense 2 a 0 y se quedó con el sitial de privilegio en la Zona A en uno de los partidos correspondiente a la postergada 9ª fecha de la máxima división del fútbol argentino.

Alexis Castro abrió la cuenta para el Pincha en el minuto 25 de la segunda etapa.

Por su parte, Lucas Alario amplió la cuenta a los 33 minutos de ese mismo período.

Estudiantes terminó con 31 puntos, uno más que Boca, y se aseguró jugar todos los partidos de local en caso de que avance en los cruces.