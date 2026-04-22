Violencia en el Shopping: Montiel declaró y negó los cargos en su contra

Claudio Montiel, el gremialista de la Asociación Empleados de Comercio que está detenido por los incidentes del Viernes Santo en el Shopping negó los cargos en su contra.

La declaración del secretario adjunto de la AEC se dio ayer, acompañado por su abogado Sebastián Martínez y ante la fiscal Marina Lara, quien investiga la agresión que protagonizó la manifestación del sindicato mercantil en el acceso al paseo comercial.

Para Lara, el hombre sería autor penalmente responsable de los delitos de privación de la libertad agravada, coacción agravada, violación de domicilio y daño reiterado (cuatro hechos).

Montiel, en su declaración (como procesado no tiene la obligación de decir la verdad), dijo que durante la movilización del Viernes Santo vio "entrar y salir gente continuamente" del Shopping, por accesos alternativos. De esa manera busca desestimar la acusación de la privación de la libertad.

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También negó haber realizado algún daño en el lugar. "No hacemos eso, no somos eso", declaró Montiel, para aclarar que no vio ninguno de los videos que circularon en las horas posteriores a los incidentes, en los cuales se lo observa tratando de forzar una puerta lateral o golpeando los vidrios con un cono de señalización.

En cuanto a la presencia de un bidón con líquido en el lugar (se estima que podría ser combustible, como para intimidar), el gremialista aseguró que el bidón lo usaron para orinar, porque pasan mucho tiempo en las manifestaciones. Aclaró que es una práctica habitual.

"Cuando nos fuimos ordenamos todo, dejamos todo como estaba", aclaró.

Ayer el juez de Garantías Alberto Manzi le había rechazado un pedido de excarcelación en favor del acusado, que se mantiene detenido en la comisaría Primera.



