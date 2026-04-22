Demolieron el puente en Don Bosco sobre el Canal Maldonado

Continúan las tareas de refuncionalización del Canal Maldonado, en el área que va desde calle Don Bosco hasta la desembocadura en la ría. Hoy se realizó la demolición del puente sobre esa arteria, el cual había quedado severamente dañado luego de la inundación del 7 de marzo del año pasado.

Tanto ese puente como el de calle Pampa Central serán reconstruidos para después proseguir por la recuperación y ampliación de la traza del canal propiamente dicho.

Antes de avanzar con estas demoliciones, según se explicó, se debieron ejecutar trabajos de adecuación de las redes de gas y agua, fundamentales para liberar el área.

El canal es la principal vía de escurrimiento de agua de lluvia de Bahía Blanca y se vio completamente desbordado durante la inundación trágica.

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El proyecto actual, financiado con fondos del gobierno provincial, prevé una ampliación que triplicará la capacidad de transportar agua hacia el estuario. Si bien los fenómenos como el de marzo de 2025 no son recurrentes en nuestra ciudad, la idea es que Bahía esté preparada por si vuelve a suceder un acontecimiento similar.

En caso de progresar las obras según los tiempos previstos, la restauración total del canal desde el partidor en el Parque de Mayo hasta la ría estará finalizada para 2032.

En la actual etapa de obras, además de los puentes, está previsto concretar dos plazas de 26 metros de ancho cada una –en coincidencia con calles Río Atuel y Jujuy—, y seis pasarelas-plazoletas de 6,50 y 13 metros de ancho, una a cada lado de las vías del ferrocarril y el resto en coincidencia con calles Santa Cruz, Pampa Central, Líbano y Don Bosco.

Este tramo de los trabajos, iniciado en marzo último, demandará alrededor de un año para su total ejecución.