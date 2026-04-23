Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.413,06 para la venta y de $1.360,99 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,48% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.435,00 (+0,35%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.420,00 (+0,40%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.826,50 (+0,40%); el MEP cotiza a $1.424,81 (+0,40%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.480,22 (+0,60%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 543 puntos básicos (+2,10%).