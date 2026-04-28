Jury a fiscales por el caso Dalmasso: el proceso entra en su fase decisiva

Las declaraciones de testigos en el jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro —acusados de negligencia grave y mal desempeño en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006— llegaron a su fin. Con esta etapa concluida, el proceso entra en una fase decisiva que definirá si los funcionarios son destituidos o continúan en sus cargos.

Este lunes prestaron testimonio los exfiscales generales Vidal Lascano, quien ocupó el cargo entre 2004 y 2007, y Darío Vezzaro, entre 2007 y 2012. Ambos detallaron cuál fue su intervención en la causa hasta el momento de sus respectivas renuncias.

También declaró el fiscal de Cámara de Río Cuarto, Julio Rivero, quien había intervenido en el juicio que terminó con la absolución del viudo Marcelo Macarrón. En esa instancia, Rivero pidió continuar con la búsqueda de la verdad y, en su exposición ante el jury, sostuvo que la investigación fue "un derrotero". Además, afirmó que el asesino "está en el cinto de la bata", en alusión a que desde el inicio la clave del caso habría estado en el elemento utilizado para cometer el crimen.

En la misma línea, señaló: "La aparición de Roberto Bárzola es un hallazgo casual, no producto de una exclusiva actividad investigativa".

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Otra de las declaraciones más esperadas fue la de Pablo Javega, fiscal de instrucción a cargo de la causa desde octubre de 2022, quien logró la obtención de ADN de Bárzola.

Durante su testimonio, Javega explicó que, tras la absolución de Macarrón, se realizó un nuevo relevamiento del expediente para identificar puntos clave. En ese análisis, según detalló, surgieron dos elementos centrales: un ADN mitocondrial hallado en un cabello y un haplotipo "Y" masculino desconocido detectado en el cinto, que ya había sido informado en 2008.

Con el cierre de la etapa testimonial, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 6 de mayo, cuando comenzarán los alegatos finales. Si bien aún no hay una fecha confirmada, se espera que la resolución del jurado sobre el futuro de los tres fiscales se conozca antes de fin de mes. (NA)