Caputo: "El riesgo kuka es cero y no hay ninguna posibilidad de volver al pasado"

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el “riesgo kuka” hoy en la Argentina es “cero” y señaló que “no hay ninguna posibilidad de volver al pasado”.

“Creo que el riesgo kuka es cero. Lo hablo con los gobernadores peronistas. Hoy no quieren ni ver a los kirchneristas. No hay ninguna posibilidad de volver al pasado”, manifestó durante su exposición en la apertura de la edición 2026 de ExpoEFI.

El funcionario indicó que el país está viviendo “un cambio histórico”, a pesar de que algunos “quieren hacer creer que la mayoría de los argentinos votaría eso”, en relación al kirchnerismo.

“Para los que quieren hacer creer que hay alguna posibilidad de volver al pasado, al kirchnerismo, tiene que tener un cierto grado de credibilidad. El nivel de subestimación a la gente es impactante”, criticó.

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Caputo, sobre el “riesgo kuka”: “Hoy es cero y no hay ninguna posibilidad de volver al pasado”. En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda se preguntó: “¿Alguien en su sano juicio, sin sesgo y sin intereses, puede creer que puede volver el kirchnerismo a la Argentina?”

El funcionario dijo que volver a la anterior administración conllevaría volver a tener “una inflación del 1,5% diario, desabastecimiento, gerentes de la pobreza, brecha del 200%, piquetes y pobreza arriba del 50%”.

“Es tomar a la gente por estúpida”, advirtió.

Frente a esto, ratificó que la gente no debe dejarse “psicopatear por los kukas o por lo que se está tratando de instalar” y destacó los avances que tendrá el país de cumplirse con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Estamos hablando de un país que, si se cumplen las predicciones del FMI, vamos a haber crecido casi al 20% punta a punta desde 2023 a 2027. Vamos hacia un país que va a ser el ejemplo en el mundo”.

Por último, aseguró que hoy “el riesgo hay que pensarlo diferente” y afirmó que “el downside es perderse la oportunidad de invertir en el país que más va a crecer en los próximos 30 años”. (NA)