Senior liguista: se largó la temporada 2026 con cinco cotejos

Con cinco cotejos, se largó anoche la temporada 2026 del fútbol Senior de la Liga del Sur.

En el marco de la primera fecha del certamen Apertura "Cristian Bérgamo", Pacífico de Cabildo sorprendió al campeón defensor Bella Vista y lo venció 2 a 0.

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Además, Huracán se quedó con el clásico al superar a Comercial 3 a 1.

También ganaron en el debut Pacífico de Bahía Blanca y Sporting, mientras que Tiro Federal y Libertad repartieron puntos.

--Resultados:

--Pacífico de Cabildo 2 ( Fabián Soto y Leandro Duelle), Bella Vista 0.

--Sansinena 0, Pacífico BB 1 (Ramón López).

--Huracán 3 (César Panduro --2-- (foto) y Sebastián Faillá), Comercial 1 (Sebastián Aristi).

--Tiro Federal 2 (Juan José Dietz --2--), Libertad 2 ( Nicolás Herrera y Mariano Moreno).

--Sporting 1 (Gabriel Bernengo), San Francisco 0.