El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 30 de abril en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 30 de abril una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado, con aumento de nubosidad, viento moderado del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo será templado con nubosidad variable y viento moderado del sector noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, por su parte, se prevé fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 16 grados.