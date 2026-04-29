El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 30 de abril una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado, con aumento de nubosidad, viento moderado del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será templado con nubosidad variable y viento moderado del sector noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, por su parte, se prevé fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 16 grados.