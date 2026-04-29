Es arquero, tiene 70 años y volverá a jugar oficialmente en el fútbol español

A 27 temporadas de su último partido oficial, Ángel Mateos -ahora con 70 años- tendrá el próximo domingo 3 de mayo la oportunidad de hacer historia y atajar por los puntos, en el partido que animarán el CD Colunga frente al Praviano válido por el Grupo 2 de la Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español.

Ninguno de los dos equipos pone nada en juego, ya que se encuentran salvados del descenso y tampoco cuentan con chances de pelear por escalar a Segunda.

El veterano arquero disputó más de 800 partidos entre Tercera y Segunda División B hasta su retiro en 1994, convirtiéndose en ícono del fútbol de Asturias al defender la camiseta de varios clubes.

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No obstante, nunca dejó de "jugar" ya que lo hizo asiduamente en la liga de veteranos de la región y -además- sale todos los días a correr o se dedica a jugar seguido al tenis.

Sin embargo, Mateos reconoce que está "un poco nervioso" y si bien el choque ante Praviano no es un estreno, lo siente como si así lo fuera: "Va a ser todo nuevo y muy especial", reconoce.

¿Cómo surgió la idea de esta vuelta?

El exjugador del Real Oviedo, Keith Thompson, compañero de Mateos en veteranos, es el encargado de la gestión deportiva del CD Colunga.

A principios de temporada, el arquero se entrenó junto al plantel que compite en la complicada Tercera RFEF, la quinta división del fútbol español, y tras verlo en acción en esos entrenamientos le plantearon si se animaría a hacerse una ficha oficial con el primer equipo.

Ni lo dudó: "Me genera mucha satisfacción poder tirarme y volar de palo a palo. Sigo con esa ilusión de un chavalín como cuando debuté con el Turón ante el Arenas de Getxo".

El reconocimiento médico lo superó sin inconvenientes y solo quedaba encontrar el momento ideal para que volviera al verde césped y el propio Thompson lo explicó.

“No ha podido jugar hasta ahora porque no queríamos que a la gente le pareciese mal o que adulterásemos la competición”. Y ese momento llegó para que Ángel Mateos vuelva a ponerse bajo los tres palos y reciba el cariño de su gente: “El equipo está salvado y será una fiesta”, agregó el director deportivo del club en charla con el diario El País.

Efrén Díaz, el técnico del CD Colunga, se mostró totalmente de acuerdo con la idea de "recuperar la esencia del fútbol, reconocer a las personas que lo dignifican y demostrar que hay otra manera de hacer las cosas".

"La idea es que el fin de semana juegue un rato, posiblemente los primeros minutos. Nosotros no nos jugamos nada y el Praviano tampoco, y tampoco molestamos a ningún rival", sentenció el entrenador al diario La Nueva España de Asturias.

La sonrisa de su rostro nunca se apaga por estos días para Ángel Mateos. Sabe a lo que se expone y lo disfrutá más allá que “alguno dirá que este con 70 cómo no la va a armar o hacer una cantada, el riesgo está siempre ahí”.

Por otro lado no deja de ilusionarse.

"Quizá consiga el récord de España del jugador más veterano en categoría nacional", aunque para el Colunga no se trata de récords, sino de un homenaje a su gran trayectoria tal cual lo expresó a través de sus redes sociales.