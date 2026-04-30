Oficial Oro de rugby: un adelanto para el feriado en el tramo final del campeonato

Argentino y Santa Rosa RC van a adelantar para este viernes el partido correspondiente a la novena y penúltima fecha del campeonato Oficial Oro de rugby de primera división.

Fue por pedido del club bahiense, ya que será visitante en los encuentros que se jugarán desde las 13.30 en Intermedia y 15.30 el cotejo principal (dirige Esteban Szelagowski).

En el cotejo de ida de la división principal fue victoria del XV bahiense por 64-0.

En el otro partido de la feche se medirán el sábado Sociedad Sportiva y El Nacional en La Carrindanga, con puntos válidos también por el regional Norpatagónico.

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En este caso la jornada tendrá tres cotejos: Preintermedia ante Universidad Nacional del Sur a las 13, luego Intermedia entre blancos y celestes 14.30 y por último el partido en Primera a las 16 (arbitraje de Juan Ignacio Rosello).

En el choque de ida de Primera fue triunfo Paloma por 63-0.

La fecha volverá a poner de relieve la lucha por el campeonato entre Sociedad Sportiva (único líder e invicto tras seis partidos disputados) y Argentino (escolta, a 5 puntos del número 1). De darse la lógica, ambos definirán el campeonato en la décima y última fecha, que se jugará recién el próximo 23 de mayo. En el medio (sábados 9 y 16) se llevarán a cabo dos fechas correspondientes a los cruces con rivales de la Unión de Alto Valle por el regional Norpatagónico.

El Oficial Oro otorgará también una plaza para el Regional Pampeano B para el tercer clasificado de la Unión de Rugby del Sur. El TRP B tiene fecha de inicio para el sábado 6 de junio.

Los tres de abajo, Santa Rosa RC, Universitario y El Nacional, mantienen chances matemáticas de acceder al segundo escalón del TRP. Sin embargo, quien mejor perfilado llega es el XV pampeano, luego de ganar un choque clave la semana pasada a Las Pirañas (24-23) en nuestra ciudad.

Además, "Uni" y el XV de la margarita tienen un partido menos para disputar ya que deben cumplir con la fecha libre: hoy el XV rojo y el sábado 23 los de Santa Rosa.

En cambio El Nacional tiene dos partidos por delante. Para clasificar tendría que vencer este fin de semana al equipo alternativo que pondrán Las Palomas y en la última a "Uni".

El cuarto clasificado de la URS accederá a la reválida B-C, que se jugará a tres fechas a partir del 24 de octubre.