Argentino "voló" ante El Nacional y se acercó a la punta en el Oficial Oro

Martín Olivero, uno de los regresos que tuvo hoy el Chancho. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Se disputó este sábado la octava fecha del campeonato Oficial Oro de rugby de la Unión de Rugby del Sur.

En primera división fue victoria del escolta Argentino frente a El Nacional por 50 a 19, de local y en partido arbitrado por Omar Villafañe (Sur).

La jornada en el country fue neta de triunfos para el dueño de casa, ya que en Preintermedia se impuso a Universidad Nacional del Sur por 57-7, cotejo dirigido por Alejandro Bermejo (Sur).

Además, en Intermedia el Azul derrotó a El Nacional por 27 a 14 bajo el arbitraje de Gustavo Difranco (Sur).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la próxima fecha Argentino visitará a Santa Rosa RC, en busca de otros 5 puntos que le permitan llegar a la última fecha con la posibilidad de alcanzar a Sociedad Sportiva y consagrarse campeón de la temporada.

En el otro partido de la jornada Universitario cayó en nuestra ciudad frente a Santa Rosa RC por 24 a 23.

Dirigió el árbitro Omar Villafañe (Sur).

Los puntos que hubo en juego esta tarde en el complejo Héctor Gatica también suman para el regional Norpatagónico.

La novena fecha, prevista para el sábado venidero, se completará con Sociedad Sportiva-El Nacional, también válido para el Norpatagónico.

Suspensión de actividades

La Unión de Rugby del Sur emitió este sábado un comunicado en relación a la jornada de mañana y el factor climático.

La URS adhirió la disposición oficial y suspendió toda la actividad programada para este domingo.

"Se informa que los partidos programados en los municipios de bahia blanca y cnel rosales para el día domingo 26 de abril quedan suspendidos. La medida se adopta en virtud de las disposiciones emitidas por ambos municipios, que establecen la suspensión de todas las actividades al aire libre. Los encuentros serán reprogramados oportunamente", indica el comunicado.

Este domingo debía completarse la quinta fecha del campeonato Apertura Desarrollo, que se inició hoy con la goleada de Cazadores (Tres Arroyos) frente a Tres Arroyos RC por 101-0, arbitrado por Emanuel Moya (Sur).

El dato de este partido es que volvieron a enfrentarse estos clásicos rivales después de 10 años.

Serán reprogramados Palihue-Punta Alta RC y Puerto Belgrano RHC-Sol de Mayo (Viedma).