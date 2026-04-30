El presidente de la FIFA confirmó que la Selección de Irán jugará el Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó este jueves que la Selección de Irán va a jugar el Mundial 2026 y que disputará sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, tal como estaba previsto en el cronograma original. El anuncio se hizo en medio del conflicto bélico que involucra a los dos países.

“Irán va a participar del Mundial 2026. Va a jugar en Estados Unidos. Tenemos que unir a la gente. Es nuestra responsabilidad: el fútbol y la FIFA unen al mundo”, dijo Infantino en su discurso de apertura del 76° Congreso de entidad que se desarrolla en Vancouver, Canadá.

Y recalcó: “Tenemos que ser positivos, sonreír y estar felices. Hay demasiados problemas en el mundo y demasiada gente que trata de dividir. Si nadie trata de unir, ¿Qué va a pasar con el mundo? Tenemos que hacerlo, tenemos la oportunidad, tenemos el poder y la magia para unir. Juntos somos invencibles".

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A principios de marzo, la federación de Fútbol de Irán había hecho públicas las negociaciones que había entablado con la FIFA para intentar trasladar sus partidos a México, otra de las sedes de la Copa del Mundo junto a Estados Unidos y Canadá.

Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se había mostrado dispuesta a recibir los partidos de Irán si la FIFA así lo decidía. “México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, por lo tanto esperaremos a ver qué decide la FIFA”, había afirmado la mandataria.

Sin embargo, en esa oportunidad, Infantino había sido claro respecto de la imposibilidad de cambiar lo estipulado en el cronograma original de la competencia: “Ya tenemos un calendario. Pronto tendremos confirmadas las 48 selecciones participantes y deseamos que la Copa Mundial de la FIFA se celebre según lo previsto”.

Cómo será el Mundial de Irán

Irán, que ocupa el puesto 20 del ranking mundial, se clasificó para su cuarta Copa del Mundo consecutiva y tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos.

El calendario de la selección de Irán en el Mundial 2026: