Remodelación total: así avanzan las obras del autódromo para volver a recibir a la F1 en Argentina

El histórico autodromo óscar Juan Gálvez se encuentra en plena transformación con un objetivo ambicioso: volver a ser sede de un Gran Premio de Fórmula 1.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 100 millones de dólares y está a cargo de un estudio especializado en homologaciones internacionales, el mismo que trabaja en el rediseño del circuito. Los trabajos comenzaron el 2 de enero y se estima que finalizarán en diciembre.

Cómo será el nuevo Autódromo Óscar y Juan Gálvez: más largo, más moderno y listo para la Fórmula 1

Uno de los cambios más importantes será la extensión del trazado, que deberá alcanzar los 4,9 kilómetros para cumplir con los requisitos de la Fórmula 1. Además, se proyecta una ampliación significativa en la capacidad del autódromo y una modernización integral de sus instalaciones.

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En cuanto a lo técnico, el nuevo circuito tendrá una recta principal de 980 metros, donde un monoplaza podría alcanzar velocidades cercanas a los 340 km/h. El ancho de la pista variará entre 12 y 18 metros, adaptándose a los estándares actuales: un auto de F1, por ejemplo, mide cerca de 1,90 metros de ancho.

Las obras avanzan con un ritmo sostenido, con unos 150 operarios trabajando diariamente. El objetivo no solo es recibir a la Fórmula 1, sino también posicionar al autódromo como sede estable de otras competencias de elite, como el MotoGP.