PBA: más de 12 mil pymes se sumaron al sistema de ARBA que reduce saldos a favor en Ingresos Brutos

Cerca de 12 mil pymes, comercios y pequeñas empresas bonaerenses se incorporaron durante el primer trimestre de 2026 al régimen “Riesgo 0, SAF 0”, la nueva herramienta implementada por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) diseñada para evitar la acumulación de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo que mejora el flujo de fondos de las firmas, reduce la carga financiera y otorga mayor previsibilidad.

Lla iniciativa establece un esquema de ajuste automático de las alícuotas de retención y percepción, que se adecúa según el perfil fiscal de cada contribuyente. De esta manera, cuando los pagos a cuenta superan niveles razonables en relación con el impuesto determinado, el sistema reduce de oficio esas alícuotas, evitando la generación de créditos fiscales inmovilizados.

Desde ARBA destacan que “este régimen ordena los anticipos, mejora la previsibilidad y libera recursos para invertir y producir”, con un impacto directo de la medida sobre la actividad económica.

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El esquema “Riesgo 0, SAF 0” forma parte de una política integral de simplificación tributaria que la Provincia desarrolla desde 2020 para reducir la carga administrativa y financiera sobre contribuyentes cumplidores, y para fortalecer los controles sobre sectores de mayor capacidad contributiva.

Asimismo, el organismo informó que continúa optimizando los mecanismos de devolución de saldos a favor. Actualmente, el sistema permite gestionar reintegros de hasta $3,5 millones de manera completamente digital, con acreditación en un plazo de hasta 72 horas hábiles, lo que agiliza la recuperación de fondos y mejora la liquidez de los contribuyentes. (NA)