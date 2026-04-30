Gran Hermano: Solange fue expulsada y Cinzia regresó con el "Golden Ticket"

La gala de anoche de Gran Hermano quedará marcada como una de las más polémicas de la presente edición. En un movimiento que muchos atribuyen a una búsqueda de impacto en el rating, el programa ejecutó un intercambio de jugadores que nadie vio venir: la salida forzada de Solange y el regreso de Cinzia a través de un "Golden Ticket".

El regreso de Cinzia y el adiós de Sol

Santiago del Moro inició la transmisión con un anuncio contundente: alguien entraría y alguien saldría de inmediato. Sin mediar votación del público ni sorteo previo, el conductor señaló a Cinzia entre los exparticipantes y le entregó el pase de reingreso. Cabe recordar que la venezolana había quedado eliminada a principios de abril en un estado de total desconcierto por el voto de la gente.

Casi en simultáneo, se produjo el golpe de gracia para Solange. Gran Hermano le pidió que abandonara la casa de forma inminente. Según la voz oficial del juego, la decisión se tomó debido a las constantes manifestaciones de la jugadora sobre sus ganas de irse, algo que la producción consideró una "falta de respeto al juego". Sin tiempo para una despedida formal, Sol lanzó sus últimos dardos contra Emanuel y Eduardo, dejándolos visiblemente afectados antes de cruzar la puerta giratoria.

Placa de nominados y el beneficio de Tamara

Mientras Cinzia se reencontraba con sus compañeros —con el beneficio de no poder nominar pero con la desventaja de poder ser nominada—, el juego continuó su curso estratégico.

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Tamara, en su rol de líder de la semana, debió ejecutar su beneficio especial: elegir a un compañero para que "fulminara" a dos jugadores. La líder optó por Manu para tomar esta dura decisión. El jugador no dudó y apuntó contra Emanuel, argumentando que, tras haberle dado inmunidad la semana pasada, ahora quería medirlo en la placa. La segunda fulminada de la noche fue Luana.

De esta manera, Emanuel y Luana quedaron automáticamente en placa de cara a la próxima gala de eliminación, perdiendo además su derecho a emitir votos esta semana. El clima en la casa es de total incertidumbre tras la llegada de Cinzia y la drástica purga de Solange. (NA)