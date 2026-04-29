Marcela Tinayre habló sobre la salud de Mirtha Legrand: “Voy a verla todas las tardes”

En las últimas horas se confirmó que Mirtha Legrand no estará en su programa de este fin de semana porque sigue en reposo debido al cuadro viral que tuvo hace unos días. Es por eso que, en La mañana con Moria (eltrece), Marcela Tinayre, la hija de la conductora, salió a hablar de la salud de su mamá.

En diálogo con Moria Casán, Tinayre expresó que Mirtha “se enfermó de una estupidez” y que “si algo tiene es buena salud”. “El aire le atacó los bronquios, tiene una bronquitis y la está superando”, afirmó.

Qué dijo Marcela Tinayre sobre la salud de Mirtha Legrand

Macela Tinayre contó que los médicos le dijeron a Mirtha que “se haga la idea” de que va a tener en total unos 18 o 20 días de cuidados muy puntillosos para evitar males mayores.

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“Ella está por el día 12, pero tiene que extenderse hasta que esté óptima, fantástica, impecable, porque salir con un estado bronquial o una gripe, después no te reponés más. No tiene una edad para estar en la calle con una gripe mal curada”, manifestó.

La hija de Mirtha comentó que su madre ya no toma más antibióticos, pero está con prevención y por eso tiene que estar en su casa sin salir. “Sigue con un cuadro preventivo, para cobrar fuerzas. La gente se asusta mucho porque la tos tarda mucho en irse, es residual. Y, además, eso gasta mucho, agota”, se sinceró.

Tinayre también detalló lo que hace para estar cerca de su mamá. “Voy a verla todas las tardes porque lo único que quiere es trabajar. Me dice cuántas cosas que se está perdiendo, pero tiene que estar óptima. Por eso, vamos con dos personas más a tomar el té, así que está pendiente de todo lo que dicen y todo lo que hacen”, explicó.

En la charla con Moria, Tinayre repasó lo que ocurrió este martes, cuando arreciaron los rumores sobre Mirtha en las redes. “Todos me llamaban de golpe. Me estaba por ir a un evento y me preguntaban con voz dramática, pero mi madre está bien, recuperándose. Tiene 99 años”, graficó.

La animadora aseguró que durante la entrega de los Premios Martin Fierro de la Moda no tenían idea de que Juana Viale se iba a llevar el de Oro y contó cómo reaccionó su madre. “La aplaudimos y cuando dijeron que el oro era de Juana, ella saltó del sillón y dijo, ‘¡mi nieta, mi nieta!’. Fue emocionante", cerró. (TN)