Qué pasó con la plata de los subsidios para Bahía Blanca, una de las preguntas que incomodó a Adorni

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, aseguró esta tarde que en Bahía Blanca ya no quedan subsidios sin pagar por la trágica inundación ocurrida el 7 de marzo del año pasado. Además, aseguró que de los 200 mil millones de pesos que se habían destinado a los vecinos de nuestra ciudad, solo se entregaron poco más de $82.600 millones.

El funcionario respondió de esta manera a un cuestionamiento realizado por la diputada nacional bahiense Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), quien le había solicitado que informara sobre lo ocurrido con el Suplemento Único para la Reconstrucción.

"El Ministerio de Seguridad Nacional informa que el proceso administrativo correspondiente ha concluido, por lo cual no existen solicitudes pendientes de pago a la fecha —aseguró Adorni—. En este sentido, se comunica que se han efectivizado un total de 36.981 pagos, representando una erogación total de $82.604.000.000".

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Además, aclaró que otras 4.655 solicitudes han sido rechazadas porque no cumplían con los requisitos mínimos.

Asimismo, recordó que "ante la denegatoria de una solicitud de subsidio se encuentran disponibles los mecanismos de impugnación previstos en la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario 1759/72".

La respuesta de Adorni se ciñó específicamente a lo informado por escrito en forma previa, y no se explayó más sobre el tema.

Tampoco explicó qué destino se dio al resto de los fondos que habían sido destinados a Bahía Blanca en el marco del SUR, que ascenderían a $117.396.000.000. En ese sentido, Banfi había señalado que el 63% del dinero no se había ejecutado.

De qué se trata

El Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) fue un subsidio destinado a los afectados por la inundación del 7 de marzo de 2025 por parte del Gobierno nacional. La ayuda económica variaba entre 2 y 3 millones de pesos por beneficiario.

Más allá de la ayuda económica, la recepción del dinero por parte de los vecinos atravesó momentos complicados, debido a la validación y la constatación de los datos, además del modo de inscripción.

Desde un principio, el Gobierno nacional había planteado que cada inscripción debería contar con el número de NIS, que figura en las boletas del servicio eléctrico; quienes no tuvieran, podían presentar la boleta de un servicio, mientras que quienes no pudieran acceder a ninguna de estas opciones, deberían inscribirse a través de un 0-800.

Todo esto terminó complicando la recepción del dinero, sobre todo por aquellos que estaban contemplados en el último caso.

Además, hubo muchas denuncias porque -como se terminó comprobando después- de los 200 mil millones que deberían recibir los bahienses, solo terminaron llegando poco más de 80 mil millones.