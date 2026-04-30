Facu Tavoliere: la grata sorpresa en Sporting, la tarde especial ante Villa Mitre y más...

Sporting sumó un triunfo importantísimo el pasado fin de semana, al derrotar a Villa Mitre en cancha de Libertad y conseguir su segunda victoria en la temporada.

Una de las clave en el éxito por 2 a 0, en el Manuel Manzano, fue la buena tarde del arquero Facundo Tavoliere, quien vivió un encuentro especial por enfrentar a un club en el que estuvo 21 años y dejó su huella.

"Contento y ahí... porque fue justo contra la Villa...", dijo Facu en El Diario Deportivo.

"Nah, sí, sí, contento -agregó-. No solamente por el triunfo sino porque de a poco vamos puliendo el mensaje del cuerpo técnico y la idea que se quiere plasmar. Si bien el resultado ayuda, eso por ahí es más importante. Sabemos que de esta manera, es muy probable que te vaya bien. Contento porque hay jugadores que están volviendo a su nivel, que por ahí este año no habían arrancado de la mejor manera, en los que también me incluyo obviamente. Encontrar el nivel de esos jugadores ayuda", explicó el "1" bahiense en el programa que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

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Esta victoria le permitió a Sporting estirar a tres partidos su invicto, sumando de a tres luego de dos empates, para empezar a acomodarse luego de un comienzo algo irregular.

"Sabíamos que iba a ser duro, se habían ido algunos chicos, nos sumamos 4 o 5 jugadores. La idea era arrancar lo mejor posible y no se pudo, pero sabemos que es un torneo largo. Nos tenemos que poner lo mejor posible lo más rápido posible, porque no queremos que pase lo de los últimos años que terminas mirando si jugás abajo. El objetivo nuestro es empezar a pelear arriba, después se verá para qué estamos", reconoció Tavoliere.

Además, Facu se mostró optimista en relación a lo que puede dar el equipo.

"Veo muchísimo potencial en el equipo, hay jugadores muy buenos. Se sumó el Chori (Vega) que nos da un juego bárbaro. Font en el ataque, que si bien hace dos partidos que no convierte, el otro día con Villa Mitre hizo un laburo impresionante. Hay jugadores con un potencial bárbaro, el mismo Barone, ese chico me pareció impresionante. Sabía que había tenido un torneo muy bueno. No estábamos preocupados porque sabíamos que teníamos material, pero eso había que ensamblarlo, potenciarlo y darle confianza a esos chicos para que levanten. Ese es uno de los objetivos que teníamos y lo estamos cumpliendo", remarcó.

Por otra parte, contó sus sensaciones en su nuevo club y lo que significó regresar a la Liga del Sur a nivel personal.

"Estoy en un club relindo, la verdad que es impresionante lo de Sporting. Si bien me han hablado o tenido amigos que han jugado, me encontré con un club impresionante. En infraestructura, en estadio, es un club que tranquilamente puede jugar otra categoría, sin duda", dijo Tavoliere.

"Me tocó estar en Formosa el año pasado y compararla con esta, es impresionante. Tanto en nivel futbolístico como en equipos, canchas, todo. La liga es muy buena. Te das cuenta, los equipos que están jugando el Federal por ahí bajan tres o cuatro jugadores y no es que hay tanta diferencia. Por eso también tomé la decisión de volver, aunque tuve otras ofertas cuando tuve la posibilidad de venir a Sporting no lo dudé, por el club y por la Liga", contó.

Asimismo, el golero habló de lo que significó enfrentar a Villa Mitre, club en el que cumplió el récord de valla invicta y jugó 287 partidos (171 en el Federal A, 95 en la Liga, 11 en el Federal B y 10 en la Copa Argentina), y cómo vive la previa del clásico ante Olimpo, ahora desde afuera.

"Mirá que ya tengo apostado de todo jaja. Son cosas hermosas, gracias a Dios tuve la suerte y la posibilidad de jugar varios clásicos y la verdad que son cosas re lindas. Partidos aparte. Si bien el momento de cada uno influye un poco, esto es un partido aparte. A veces o te levanta o te pega un sopapo el resultado. Son cosas lindas para vivir y jugar y ojalá le vaya bien a la Villa", se ilusionó.

Luego de vestir tantas veces la tricolor, el último sábado le tocó enfrentarla.

"Fue rarísimo porque enfrenté a chicos que conozco desde que nacieron, la mayoría fueron alcanzapelotas o fueron compañeros míos. Fueron sensaciones raras, pero es fútbol, saben que soy hincha de Villa Mitre pero me debo a Sporting, que es el club que me dio trabajo en este momento y obviamente que voy a hacerlo de la mejor manera, buscando lograr cosas importantes en este club. Estoy contento por ese lado y ojalá que sigamos así", dijo.

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